Két éve hunyt el Tompos Kátya: szívfacsaró, mit tettek a sírjára

Hihetetlen, de már két éve annak, hogy Tompos Kátya meghalt. A közkedvelt színésznő hosszan küzdött daganatos betegségével, és egy ponton olyan költségessé vált a kezelés, hogy úgy tűnt, esély sincs a gyógyulására. Ekkor azonban az egész színészvilág összefogott és gyűjtésbe kezdtek, hogy megszerezzék a pénzt a drága kezelésre, ami végül sikerült is, de sajnos már túl késő volt, Kátya örökre elaludt. Szerettei és kollégái mai napig gyászolják, és minden évben megemlékeznek róla a születésnapján és halálának évfordulóján is. Így tett most a Bors is.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Tompos Kátya összes szerepéről egyesével megemlékezni szinte lehetetlen lenne, de az egyik legismertebb talán a Valami Amerika, melyben Csuja Imre karakterének lányát, Vivit alakította. Ebben a filmben hangzott el először a Magányos csónak című szívszorító dal is, amelyet mindig is a színésznővel azonosítottak. Olyannyira, hogy 2024-es halálakor sokan ezzel búcsúztak tőle, sőt, akkor Tompos Kátya sírjára is került egy apró csónak, egy titokzatos gyászolótól.

Tompos Kátya nyughelye most is tele van virágokkal

A színésznő sírját gyönyörűen rendben tartják, így most is, a halála második évfordulóján, virágokkal van borítva. Emellett mécsesek és angyalok is őrzik az álmát. De a legfájóbb a sírra nézve, ahogyan az egyszerű fejfára tűzve Kátya arca mosolyog az őt gyászolókra, mintha csak odafentről is azt kérné, hogy így emlékezzenek rá, ne pedig a betegsége és halála jusson eszükbe róla.

Nem lehetett már segíteni rajta

Úgy tűnik, a csodálatos színművésznő még halála előtt is arra gondolt, hogy másokkal hogyan tehetne jót. Azt kérte, hogy ha lehet, egy olyan alapítvány kapja meg a támogatást, amely hasonló betegséggel küzdőknek segít. Végül Tompos Kátya családja, az adakozók és a Fábián Juli Alapítvány segítségével ezt sikerült is megvalósítani, és teljesülhetett az utolsó kívánsága.

Tompos Kátyára ma is sokan könnyes szemmel gondolnak vissza. Tompos Kátya ma, vagyis 2026. március 13-án lenne 43 éves, barátai és szerettei pedig megható, zárt körű eseményen idézik fel az emlékét Óbudán.