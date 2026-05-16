Óriási fullánkos rovarok jelentek meg Magyarországon – ez maga a rémálom

A termetes tőrösdarazsak a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. Az MME arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot is.

A tőrösdarazsak emberekre nem veszélyesek

Fotó: Unsplash

Így lehet megkülönböztetni az óriás tőrösdarazsakat a lódarázstól

Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő féltucatnyi faj irtása felesleges, ráadásul az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. A tudatlanság évről évre számos ilyen állat pusztulását okozza, amikor a felesleges pánikkeltés hatására a munkájukat nem kellő szakmai felkészültséggel végző rovarirtók tömegesen mérgezik le a tőrösdarazsakat – emelik ki a közleményben. Mint írják, a rovarcsalád hazai képviselői túlnyomórészt termetesek és látványos megjelenésűek, az óriás tőrösdarázs, amelynek nősténye csaknem öt centiméteres, kontinensünk legnagyobb hártyásszárnyúja.

Felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a rovarok nem tévesztendőek össze a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük a lódarázzsal.

A tőrösdarazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban – hacsak nem fogjuk meg őket – nem ellenünk használják, mérgük pedig nem fájdalomkeltésre, hanem lárvák megbénítására szolgál.

A tőrösdarazsak ugyanis parazitoidok, szaporodásukhoz, a peterakáshoz nagyobb rovarok, elsősorban lemezescsápú bogarak lárváira van szükségük. Megjelenésükre ott lehet számítani, ahol a talajban, a pusztuló fában, a komposztban nagy, gyakran jelentős mennyiségben találnak cserebogár-, szarvasbogár-, orrszarvúbogár-, rózsabogárlárvát. A tőrösdarazsak nélkülözhetetlen elemei a kiskert, a park, az ültetvény vegyszermentes, biológiai alapú rovarok elleni védelmének – írják.

Darázsveszély: brutális hazai invázióra figyelmeztetnek

Egyre több helyen jelennek meg a rovarok a lakók közvetlen közelében. A darázs jelenléte a postaládákban nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes helyzetet is teremthet.