Ezek a nem hivatalos megoldásai a történelemérettségi első részének

Az idei feladatsor első részében a diákoknak 12 rövid feladatot kellett megoldaniuk, amelyek között szöveges és képi forrásokra épülő kérdések egyaránt szerepeltek. A történelemérettségi első részének nem hivatalos megoldásainak szakmai hátterét az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem biztosította.

A történelemérettségi feladatsorához a szakember megjegyzéseket is fűzött – Fotó: Polyák Attila

Íme a történelemérettségi megoldókulcsa

Az érettségi feladatsor megoldásait ide kattintva tudja megnézni az eduline.hu oldalán.

A javításban részt vevő szakember több ponton is megjegyzéseket fűzött a feladatsorhoz. Kiemelte például, hogy

a 6/b feladatban szerinte nem határozható meg egyértelműen a megoldás, így mindkét válasz (nacionalizmus és liberalizmus) elfogadható

a 7/b feladatban furcsának érzi, hogy egyformán kezelik a magyarokat és a románokat, hiszen más oka van a magyarok létszámában bekövetkezett változásnak

a 10-es feladatban nehezítette a megoldást, hogy a karikatúrán nem látszik egyértelműen, hogy mivel eteti a sast a jobb oldalon álló figura

A hivatalos megoldókulcsok megjelenésének időpontja egységes rend szerint történik: a reggel kezdődő vizsgák esetében másnap reggel, míg a délutáni vizsgák után a következő nap délutánján publikálják azokat. Ez alapján a történelemérettségi javítási-értékelési útmutatója hamarosan elérhető lesz minden érintett számára.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Ezeket kapták a diákok történelemből – sokakat váratlanul ért

Több korszakot és témát is érintettek az idei középszintű történelemérettségi feladatai: a diákok az ókortól egészen a 20. századig terjedő kérdésekkel találkozhattak. Az érettségi vizsga első részében rövid feladatokat kaptak, míg a második részben esszéket kellett írniuk.

Sokkot kaptak a diákok: ilyen volt az idei magyarérettségi

Több diáknak is nehezebbnek tűnt az első nap a vártnál. Elmondásaik szerint magyar írásbeli érettségi feladatai nemcsak tartalmukban, hanem megfogalmazásukban is komoly figyelmet igényeltek. Sokan fárasztónak élték meg a vizsgát.



