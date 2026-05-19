Tóth Andi lebuktatta magát? Durva részlet derült ki az exe ajándékáról

Az énekesnő a videóban arról beszélt, hogy júniusban végre megjelenik egy korábban írt dala és annak videóklipje is. A szám még az X-Faktor mentori időszakában született, azonban akkor végül nem került kiadásra. Tóth Andi most úgy döntött, saját előadásában mutatja meg a közönségnek a régóta fiókban lévő szerzeményt – írja a Blikk.
Tóth Andi váratlan vallomása miatt mindenki találgatni kezdett
A videó egyik legemlékezetesebb pillanata azonban nem a zenéről szólt. Tóth Andi sminkelés közben egy parfümöt vett elő, majd félmosollyal megjegyezte:
„Magamra fújom ismét a szexi temető illatú parfümöt. Ezt a Maricstól kaptam amúgy.”
A mondat után ugyan nevetni kezdett, de a rajongók azonnal felkapták a fejüket. Sokan nem is a készülő dalról kezdtek beszélni, hanem arról, hogy Tóth Andi három évvel a szakítás után még mindig használja a Marics Petitől kapott ajándékot.
A szóban forgó illat a Givenchy L’Interdit Absolu parfüm, amely jelenleg körülbelül harmincezer forintért kapható. A kommentelők közül rengetegen azonnal érdeklődni kezdtek a különleges illat iránt, mások pedig azt találgatták, vajon mit jelenthet Andi váratlan megjegyzése.
Az egyik legfelkapottabb celebkapcsolat volt
Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata évekkel ezelőtt szinte folyamatosan a címlapokon szerepelt. A rajongók imádták a párost, a szakításuk pedig hatalmas visszhangot váltott ki a magyar celebvilágban.
Bár kapcsolatukat annak idején nyíltan vállalták, a különválásuk után mindketten egyre óvatosabban kezelték a magánéletüket. Marics Peti nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy ma már igyekszik jobban védeni a személyes életét a nyilvánosságtól, és úgy tűnik, Tóth Andi is hasonló döntést hozott.
Éppen ezért lepődtek meg sokan azon, hogy az énekesnő ilyen könnyedén utalt az egykori kapcsolatukra egy videóban. A rajongók szerint ez ismét bizonyítja, hogy a Tóth Andi és Marics Peti kapcsolat története még mindig rengeteg embert érdekel.
Tóth Andi megdöbbentő vallomást tett a bíróságon
Kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőperben hallgatták meg tanúként azt az énekesnőt, aki korábban maga is gyanúsítottja volt a nagyszabású ügynek. Vallomásában Tóth Andi elismerte, hogy grammonként 30 ezer forintért többször is vásárolt kokaint, ám mivel vállalta az elterelést, végül nem vádlottként, hanem tanúként kellett bíróság elé állnia.
Így érkezett meg a bíróságra Tóth Andi – videóval
A folyosón kedélyesen beszélgetett a menedzserével és egy barátjával. Tóth Andit az újságírók jelenléte sem feszélyezte, de sajtókérdésekre nem válaszolt.