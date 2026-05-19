Tóth Andi lebuktatta magát? Durva részlet derült ki az exe ajándékáról

Az énekesnő a videóban arról beszélt, hogy júniusban végre megjelenik egy korábban írt dala és annak videóklipje is. A szám még az X-Faktor mentori időszakában született, azonban akkor végül nem került kiadásra. Tóth Andi most úgy döntött, saját előadásában mutatja meg a közönségnek a régóta fiókban lévő szerzeményt – írja a Blikk.

Tóth Andi elárulta, hogy még mindig használja azt a parfümöt, amelyet Marics Petitől kapott ajándékba

Tóth Andi váratlan vallomása miatt mindenki találgatni kezdett

A videó egyik legemlékezetesebb pillanata azonban nem a zenéről szólt. Tóth Andi sminkelés közben egy parfümöt vett elő, majd félmosollyal megjegyezte:

„Magamra fújom ismét a szexi temető illatú parfümöt. Ezt a Maricstól kaptam amúgy.”

A mondat után ugyan nevetni kezdett, de a rajongók azonnal felkapták a fejüket. Sokan nem is a készülő dalról kezdtek beszélni, hanem arról, hogy Tóth Andi három évvel a szakítás után még mindig használja a Marics Petitől kapott ajándékot.

A szóban forgó illat a Givenchy L’Interdit Absolu parfüm, amely jelenleg körülbelül harmincezer forintért kapható. A kommentelők közül rengetegen azonnal érdeklődni kezdtek a különleges illat iránt, mások pedig azt találgatták, vajon mit jelenthet Andi váratlan megjegyzése.

Az egyik legfelkapottabb celebkapcsolat volt

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata évekkel ezelőtt szinte folyamatosan a címlapokon szerepelt. A rajongók imádták a párost, a szakításuk pedig hatalmas visszhangot váltott ki a magyar celebvilágban.

Bár kapcsolatukat annak idején nyíltan vállalták, a különválásuk után mindketten egyre óvatosabban kezelték a magánéletüket. Marics Peti nemrég arról beszélt egy interjúban, hogy ma már igyekszik jobban védeni a személyes életét a nyilvánosságtól, és úgy tűnik, Tóth Andi is hasonló döntést hozott.

Éppen ezért lepődtek meg sokan azon, hogy az énekesnő ilyen könnyedén utalt az egykori kapcsolatukra egy videóban. A rajongók szerint ez ismét bizonyítja, hogy a Tóth Andi és Marics Peti kapcsolat története még mindig rengeteg embert érdekel.

Tóth Andi megdöbbentő vallomást tett a bíróságon

Kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőperben hallgatták meg tanúként azt az énekesnőt, aki korábban maga is gyanúsítottja volt a nagyszabású ügynek. Vallomásában Tóth Andi elismerte, hogy grammonként 30 ezer forintért többször is vásárolt kokaint, ám mivel vállalta az elterelést, végül nem vádlottként, hanem tanúként kellett bíróság elé állnia.