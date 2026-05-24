Tóth Gabi lóhátra pattant – feltűnése mindenkit meglepett

A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító csíksomlyói búcsún idén is több százezren vettek részt. A szervezők és a helyi vezetők becslése szerint több mint 330 ezer ember gyűlt össze a Hármashalom-oltár előtt a pünkösdszombati nagymisén - tájékoztat a Blikk.
Tóth Gabi is részt vett a csíksomlyói búcsún
A búcsús szentmisére a világ számos pontjáról érkeztek zarándokok Csíksomlyóra, a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe. Sokan gyalogosan, egyházi énekeket énekelve tették meg az utat, mások szervezett zarándokcsoportokkal érkeztek a helyszínre.
Tóth Gabi a közösségi oldalán osztott meg fotókat az eseményről. A képek alapján az énekesnő lóháton vett részt a csíksomlyói programokon, és a hegység lankáin lovagolt.
Sulyok Tamás és Áder János is jelen volt
A zarándokok között ott volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki a gyergyószárhegyi keresztaljával gyalogolt. A búcsús szentmisén részt vett Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita is.
