Tóth Vera nem kertelt: megrázó részleteket árult el Tóth Gabiról

Tóth Vera és Tóth Gabi kapcsolata az utóbbi időben látványosan feszültté vált, a hírek szerint a testvérek jelenleg nem is igazán beszélnek egymással. A helyzetet tovább erősítette, hogy a közösségi médiában is kikövették egymást, miközben az édesanyjuk állítólag próbál békét teremteni közöttük – írja a Blikk.

Tóth Vera őszintén beszélt a Tóth Gabival való megromlott kapcsolatáról és a békülés esélyéről.

Tóth Vera szerint nem végleges a szakítás

Az énekesnő a Friderikusz TalkShow-ban arról beszélt, hogy egyre nyíltabban vállalja a véleményét, ám szerinte húga nehezen viseli a kritikát.

Egyre jobban nyílok afelé, hogy elmondjam a véleményem, de ő nem szereti ezt a kritikát, és ebből van gond

— mondta Tóth Vera.

Később az RTL Fókusznak is nyilatkozott, ahol már arról beszélt, hogy bár most nagy köztük a távolság, nem érzi úgy, hogy ez örökre elszakíthatná őket egymástól. Szerinte a gyermekkori kötődés és a közös múlt erősebb annál, mint hogy egy ilyen konfliktus végleg tönkretegye a testvéri kapcsolatot.

Tóth Vera úgy fogalmazott, hagyja, hogy az élet „kimorogja magát”, és bízik abban, hogy egyszer újra találkoznak egy közös ponton. Azt is hozzátette, szerinte felesleges az életet veszekedésre és békétlenségre pazarolni.

