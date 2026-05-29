Rendkívüli intézkedést vezettek be az egész ország területén – milliós bírságot kaphatnak a figyelmetlenek

Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén. A hatóságok szerint a kiszáradt növényzet miatt már egy apró szikra is könnyen komoly tüzet okozhat - számolt be róla a VAOL.

A tűzgyújtási tilalom Magyarországon az erdőtüzek megelőzését szolgálja

A tűzgyújtási tilalom bevezetéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a katasztrófavédelem közösen döntött. A korlátozás célja, hogy megelőzzék az erdő- és vegetációtüzek kialakulását, amelyek a nyári időszakban különösen gyorsan terjedhetnek.

Milyen helyeken tilos tüzet gyújtani?

A tilalom idején nem szabad tüzet rakni:

erdőkben és fás területeken,

kijelölt erdei tűzrakóhelyeken,

az erdők 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon,

valamint a parlag- és gazégetés is tilos.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között a szabadtéri tüzek rövid idő alatt nagy területre terjedhetnek át.

Mekkora bírság járhat a szabályszegésért?

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat. Ha a tiltott tűzrakás miatt tűz keletkezik, és a tűzoltóknak is be kell avatkozniuk, a kiszabható bírság több millió forintra is rúghat. Emellett az okozott károkért további jogi felelősség is terhelheti a szabályszegőt.

Milyen kivételek vannak a tűzgyújtási tilalom alatt?

A korlátozás nem érinti a saját tulajdonú belterületi telkeken használt, megfelelően kialakított grillezőket és más zárt tűzterű sütő-főző eszközöket. A hatóságok ugyanakkor fokozott körültekintést kérnek, és azt javasolják, hogy a tűz mellett mindig legyen oltásra alkalmas eszköz vagy víz.

