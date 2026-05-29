Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Ezt látnia kell!

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét – videó

tűzgyújtási tilalom

Rendkívüli intézkedést vezettek be az egész ország területén – milliós bírságot kaphatnak a figyelmetlenek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tartós csapadékhiány és a rendkívül száraz időjárás miatt országos korlátozást vezettek be Magyarországon. A tűzgyújtási tilalom értelmében számos területen tilos tüzet gyújtani, a szabályok megszegése pedig súlyos bírságot vonhat maga után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzgyújtási tilalomkatasztrófavédelelemTűzgyújtási tilalom térképMagyarország

Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén. A hatóságok szerint a kiszáradt növényzet miatt már egy apró szikra is könnyen komoly tüzet okozhat - számolt be róla a VAOL.

A tűzgyújtási tilalom Magyarországon az erdőtüzek megelőzését szolgálja - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A tűzgyújtási tilalom Magyarországon az erdőtüzek megelőzését szolgálja - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A tűzgyújtási tilalom bevezetéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a katasztrófavédelem közösen döntött. A korlátozás célja, hogy megelőzzék az erdő- és vegetációtüzek kialakulását, amelyek a nyári időszakban különösen gyorsan terjedhetnek.

Milyen helyeken tilos tüzet gyújtani?

A tilalom idején nem szabad tüzet rakni:

  • erdőkben és fás területeken,
  • kijelölt erdei tűzrakóhelyeken,
  • az erdők 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon,
  • valamint a parlag- és gazégetés is tilos.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között a szabadtéri tüzek rövid idő alatt nagy területre terjedhetnek át.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Mekkora bírság járhat a szabályszegésért?

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat. Ha a tiltott tűzrakás miatt tűz keletkezik, és a tűzoltóknak is be kell avatkozniuk, a kiszabható bírság több millió forintra is rúghat. Emellett az okozott károkért további jogi felelősség is terhelheti a szabályszegőt.

Milyen kivételek vannak a tűzgyújtási tilalom alatt?

A korlátozás nem érinti a saját tulajdonú belterületi telkeken használt, megfelelően kialakított grillezőket és más zárt tűzterű sütő-főző eszközöket. A hatóságok ugyanakkor fokozott körültekintést kérnek, és azt javasolják, hogy a tűz mellett mindig legyen oltásra alkalmas eszköz vagy víz.

A hatóságok naponta értékelik a meteorológiai körülményeket, a növényzet szárazságát és a tűzesetek gyakoriságát, és ezek alapján határoznak arról, hogy szükség van-e a korlátozás fenntartására. A tűzgyújtási tilalom a kihirdetéstől a visszavonásig marad érvényben, aktuális állapotáról pedig naponta frissülő térképek és tájékoztatók érhetők el. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán érhető el.

Hogyan kell ellátni az égési sérüléseket gyerekeknél?

Égési baleset esetén az első lépés a gyermek eltávolítása a veszélyforrástól. A sérült területet langyos, folyó vízzel kell hűteni legfeljebb 10–15 percig, kizárólag az érintett bőrfelületen. A hűtés csökkenti a fájdalmat és a szövetkárosodást. Súlyosabb sérülésnél vagy hólyagos égés esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!