Rendkívüli intézkedést vezettek be az egész ország területén – milliós bírságot kaphatnak a figyelmetlenek

Péntektől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén. A hatóságok szerint a kiszáradt növényzet miatt már egy apró szikra is könnyen komoly tüzet okozhat - számolt be róla a VAOL.
A tűzgyújtási tilalom bevezetéséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a katasztrófavédelem közösen döntött. A korlátozás célja, hogy megelőzzék az erdő- és vegetációtüzek kialakulását, amelyek a nyári időszakban különösen gyorsan terjedhetnek.
Milyen helyeken tilos tüzet gyújtani?
A tilalom idején nem szabad tüzet rakni:
- erdőkben és fás területeken,
- kijelölt erdei tűzrakóhelyeken,
- az erdők 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon,
- valamint a parlag- és gazégetés is tilos.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között a szabadtéri tüzek rövid idő alatt nagy területre terjedhetnek át.
Mekkora bírság járhat a szabályszegésért?
A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat. Ha a tiltott tűzrakás miatt tűz keletkezik, és a tűzoltóknak is be kell avatkozniuk, a kiszabható bírság több millió forintra is rúghat. Emellett az okozott károkért további jogi felelősség is terhelheti a szabályszegőt.
Milyen kivételek vannak a tűzgyújtási tilalom alatt?
A korlátozás nem érinti a saját tulajdonú belterületi telkeken használt, megfelelően kialakított grillezőket és más zárt tűzterű sütő-főző eszközöket. A hatóságok ugyanakkor fokozott körültekintést kérnek, és azt javasolják, hogy a tűz mellett mindig legyen oltásra alkalmas eszköz vagy víz.
Hogyan kell ellátni az égési sérüléseket gyerekeknél?
Égési baleset esetén az első lépés a gyermek eltávolítása a veszélyforrástól. A sérült területet langyos, folyó vízzel kell hűteni legfeljebb 10–15 percig, kizárólag az érintett bőrfelületen. A hűtés csökkenti a fájdalmat és a szövetkárosodást. Súlyosabb sérülésnél vagy hólyagos égés esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.
A hatóságok naponta értékelik a meteorológiai körülményeket, a növényzet szárazságát és a tűzesetek gyakoriságát, és ezek alapján határoznak arról, hogy szükség van-e a korlátozás fenntartására. A tűzgyújtási tilalom a kihirdetéstől a visszavonásig marad érvényben, aktuális állapotáról pedig naponta frissülő térképek és tájékoztatók érhetők el. A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán érhető el.