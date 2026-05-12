Újratervezés a TV2-n – fontos bejelentést tett a csatorna

Az új évadban Stohl András és Szabó András Csuti mellett Gelencsér Tímea is csatlakozik a csapathoz, míg a kivitelezési munkákat továbbra is Lehoczky Léna irányítja. A TV2 sikerműsora az elmúlt években már több mint 160 epizóddal és 32 felújított otthonnal bizonyította, hogy a nézők továbbra is rajonganak a megható történetekért – írja a Blikk.

Nemsokára jön a lakásfelújító show új évada a Tv2-n

TV2: újabb megható sorsok és látványos átalakulások érkeznek

Folyamatosan érkeznek a jelentkezések a műsorba, ami jól mutatja az érdeklődés erejét. Stohl András elmondta, hogy az Újratervezés számára jóval több egyszerű felújításnál, hiszen emberi sorsokat is megismernek.

A műsorvezető szerint a forgatások alatt a stáb szinte családtagként van jelen a résztvevők életében.

Az új évadban a felújítások mellett különleges élményprogramokkal is készülnek a családok számára. A résztvevők sport-, kulturális és wellnessprogramokon vehetnek részt, de külföldi utazások is várnak rájuk. A produkció többek között párizsi és bécsi kirándulásokat is szervez, hogy a családok kiszakadhassanak a mindennapi nehézségekből.

Gelencsér Tímea szerint különösen megrendítő látni, milyen nehéz élethelyzetekkel találkoznak a forgatások során.

Az Újratervezés május 25-től minden hétköznap este 22:30-kor lesz látható a TV2 műsorán.

Megható pillanat az Újratervezésben: elsírta magát Csuti

Szabó András Csuti könnyek között búcsúzott el egy gyerektől az Újratervezés előző évadának egyik részében. A megható jelenet akkor játszódott le, amikor a felújított otthon átadása után a kisfiú elköszönt tőle, az üzletember pedig láthatóan nem tudta visszatartani az érzelmeit. Az idei évadban is ilyen őszinte emberi érzelmekre kíváncsiak a nézők.