Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most dől el a háború: tőrt döftek Ukrajna hátába, Putyin a Kremlben lejt örömtáncot

Látta?

Balhé a Parlamentnél: rohantak a rendőrök

tv2 műsor

Újratervezés a TV2-n – fontos bejelentést tett a csatorna

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiderültek a csatorna tervei: május 25-től ismét visszatér a TV2 képernyőjére az ország egyik legnépszerűbb lakásfelújító dokurealityje, az Újratervezés. A TV2 műsorában ezúttal is rászoruló családok otthonai újulnak meg teljesen, akik önerőből nem tudnának változtatni életkörülményeiken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tv2 műsorbejelentéscsatornacsaládÚjratervezés (tévéműsor)

Az új évadban Stohl András és Szabó András Csuti mellett Gelencsér Tímea is csatlakozik a csapathoz, míg a kivitelezési munkákat továbbra is Lehoczky Léna irányítja. A TV2 sikerműsora az elmúlt években már több mint 160 epizóddal és 32 felújított otthonnal bizonyította, hogy a nézők továbbra is rajonganak a megható történetekért – írja a Blikk.

TV2
Nemsokára jön a lakásfelújító show új évada a Tv2-n
Fotó: TV2

TV2: újabb megható sorsok és látványos átalakulások érkeznek

Folyamatosan érkeznek a jelentkezések a műsorba, ami jól mutatja az érdeklődés erejét. Stohl András elmondta, hogy az Újratervezés számára jóval több egyszerű felújításnál, hiszen emberi sorsokat is megismernek.

A műsorvezető szerint a forgatások alatt a stáb szinte családtagként van jelen a résztvevők életében. 

Az új évadban a felújítások mellett különleges élményprogramokkal is készülnek a családok számára. A résztvevők sport-, kulturális és wellnessprogramokon vehetnek részt, de külföldi utazások is várnak rájuk. A produkció többek között párizsi és bécsi kirándulásokat is szervez, hogy a családok kiszakadhassanak a mindennapi nehézségekből. 

Gelencsér Tímea szerint különösen megrendítő látni, milyen nehéz élethelyzetekkel találkoznak a forgatások során. 

Az Újratervezés május 25-től minden hétköznap este 22:30-kor lesz látható a TV2 műsorán.

Megható pillanat az Újratervezésben: elsírta magát Csuti

Szabó András Csuti könnyek között búcsúzott el egy gyerektől az Újratervezés előző évadának egyik részében. A megható jelenet akkor játszódott le, amikor a felújított otthon átadása után a kisfiú elköszönt tőle, az üzletember pedig láthatóan nem tudta visszatartani az érzelmeit. Az idei évadban is ilyen őszinte emberi érzelmekre kíváncsiak a nézők.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!