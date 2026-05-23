Ehetetlenül keserű az uborka? Mutatjuk, hogy mi az oka

Sokan csak akkor szembesülnek a problémával, amikor az uborka már keserű, foltos vagy egyszerűen nem terem rendesen. Az uborka termesztése azonban már a vetőmag kiválasztásánál eldőlhet, és néhány rossz döntés akár pár nap alatt teljesen tönkreteheti az állományt – írja a ZAOL.
Uborka termesztése: ezen múlik a bőséges és egészséges termés
Az uborka az egyik legkényesebb zöldség a kiskertekben, ezért különösen fontos a megfelelő vetés, öntözés és növényvédelem. A zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt szakemberei szerint sokan már az elején hibáznak, pedig néhány egyszerű szabály betartásával bőséges termést lehet elérni.
A szakemberek szerint az uborkát nem érdemes palántázni, mert rosszul viseli az átültetést. Sokkal jobb megoldás, ha közvetlenül magról vetjük el, amikor a talaj hőmérséklete tartósan 15 fok fölé emelkedik. Ez általában május második felében következik be.
Az uborka termesztése magaságyásban is kiválóan működik, különösen akkor, ha támrendszert vagy uborkahálót használunk. A futtatott növények egészségesebbek maradnak, és a termések is szebben fejlődnek.
A túl sűrű vetés az egyik legnagyobb hiba
Sokan túl közel vetik egymáshoz a növényeket, ami komoly problémákat okozhat. A sűrű lomb miatt a levelek könnyebben bepárásodnak, ez pedig ideális környezetet teremt a gombás betegségek számára.
A peronoszpóra vagy az uborka mozaikvírus megjelenése után gyakran már nem lehet megmenteni az állományt. A szakemberek szerint még a betegségellenálló uborkafajták esetében is szükség lehet réztartalmú permetezésre.
Ettől lesz keserű az uborka
A keserű uborka leggyakoribb oka a helytelen öntözés. Bár az uborka vízigényes növény, a túl sok víz ugyanúgy problémát okozhat, mint a kiszáradás.
A legjobb megoldás a csepegtető öntözés, mert így a víz nem a levelekre kerül. Ez azért fontos, mert a nedves lombfelület jelentősen növeli a betegségek kialakulásának esélyét. Az esti öntözés általában ideálisabb, de ügyelni kell arra, hogy a talaj ne maradjon tartósan túl nedves.
Ezeket az uborkafajtákat keresik most a legtöbben
A gazdabolt tapasztalatai szerint idén jelentősen megnőtt az érdeklődés az uborkavetőmagok iránt. A hagyományos kígyóuborka mellett egyre többen keresik a különlegesebb fajtákat is.
A Mohikán, a Perez vagy a Charlotte keseredésmentes uborkafajta lehet azoknak, akik szeretnék elkerülni a kellemetlen ízt. Emellett a banánuborka is egyre népszerűbb, amely enyhén édesebb ízű, és savanyításra is kiváló.
Sok odafigyelést igényel, de megéri
Az uborkát rendszeresen szedni kell, különben könnyen túl nagyra nő vagy eldeformálódik. Emellett fontos a levelezés, a megfelelő szellőzés és az állandó ellenőrzés is.
Az uborka termesztése valóban több törődést igényel, mint sok más zöldség, de a megfelelő gondozás mellett egész nyáron bőséges termést adhat.
