Ehetetlenül keserű az uborka? Mutatjuk, hogy mi az oka

Sokan csak akkor szembesülnek a problémával, amikor az uborka már keserű, foltos vagy egyszerűen nem terem rendesen. Az uborka termesztése azonban már a vetőmag kiválasztásánál eldőlhet, és néhány rossz döntés akár pár nap alatt teljesen tönkreteheti az állományt – írja a ZAOL.

Uborka termesztése: ezen múlik a bőséges és egészséges termés

Az uborka az egyik legkényesebb zöldség a kiskertekben, ezért különösen fontos a megfelelő vetés, öntözés és növényvédelem. A zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt szakemberei szerint sokan már az elején hibáznak, pedig néhány egyszerű szabály betartásával bőséges termést lehet elérni.

A szakemberek szerint az uborkát nem érdemes palántázni, mert rosszul viseli az átültetést. Sokkal jobb megoldás, ha közvetlenül magról vetjük el, amikor a talaj hőmérséklete tartósan 15 fok fölé emelkedik. Ez általában május második felében következik be.

Az uborka termesztése magaságyásban is kiválóan működik, különösen akkor, ha támrendszert vagy uborkahálót használunk. A futtatott növények egészségesebbek maradnak, és a termések is szebben fejlődnek.

A túl sűrű vetés az egyik legnagyobb hiba

Sokan túl közel vetik egymáshoz a növényeket, ami komoly problémákat okozhat. A sűrű lomb miatt a levelek könnyebben bepárásodnak, ez pedig ideális környezetet teremt a gombás betegségek számára.

A peronoszpóra vagy az uborka mozaikvírus megjelenése után gyakran már nem lehet megmenteni az állományt. A szakemberek szerint még a betegségellenálló uborkafajták esetében is szükség lehet réztartalmú permetezésre.

Ettől lesz keserű az uborka

A keserű uborka leggyakoribb oka a helytelen öntözés. Bár az uborka vízigényes növény, a túl sok víz ugyanúgy problémát okozhat, mint a kiszáradás.

A legjobb megoldás a csepegtető öntözés, mert így a víz nem a levelekre kerül. Ez azért fontos, mert a nedves lombfelület jelentősen növeli a betegségek kialakulásának esélyét. Az esti öntözés általában ideálisabb, de ügyelni kell arra, hogy a talaj ne maradjon tartósan túl nedves.

Ezeket az uborkafajtákat keresik most a legtöbben

A gazdabolt tapasztalatai szerint idén jelentősen megnőtt az érdeklődés az uborkavetőmagok iránt. A hagyományos kígyóuborka mellett egyre többen keresik a különlegesebb fajtákat is.