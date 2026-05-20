Idén is folytatódik a Pro Filii Alapítvány ingyenes üdültetési programja

Immár hetedik alkalommal szervezi meg a Pro Filii Alapítvány azt az üdültetési programot, amelyben közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos nyaralhat.
Az idei szezonban a családok már bővített helyszíneken, az egri Hotel Eger & Parkban, a ceglédi Hotel Aquarellben, a közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező zalakarosi Hotel Freyaban, valamint a Balatontourist balatonfüredi kempingjében pihenhetnek 5 napos turnusokban, félpanziós ellátással.
„A családokat érintő kihívások egyre inkább rávilágítanak a karitatív tevékenységek társadalmi fontosságára, így továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy évről évre ingyenes üdültetési lehetőséget biztosítsunk a nehéz helyzetben élő családok számára.
Ebben nagy segítségünkre vannak az Egyszülős Központ és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének munkatársai, akik velünk együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy az üdültetési program minden résztvevő felnőtt és gyermek számára felejthetetlen élményeket nyújtson” – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A június végétől augusztus végéig tartó üdültetési program szervezése és lebonyolítása idén is a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), valamint az Egyszülős Központ együttműködésével zajlik. A jelentkezés a szervezetek honlapján elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges. A programban résztvevőktől mindkét szervezet jelképes, személyenként 1000 forintos hozzájárulást kér.
Évről évre hatalmas siker az üdültetési program
Az esemény jelentőségéről Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője így fogalmazott:
„Egy ilyen nyaralás nemcsak a pihenést jelenti a családoknak, hanem azt az érzést is, hogy mi, egyszülősök is ugyanúgy megérdemeljük az élményeket, mint mindenki más.
A megfeszített mindennapokban, amikor a család sokszor csak arra koncentrál, hogy hogyan lesz a másnap, könnyű elfelejteni, hogy milyen is az, amikor családként együtt örülhetnek. Ezeken a nyaralásokon a szülőknek hatalmas élmény azt látni a gyerekeiken, hogy tényleg felszabadultak, és nekik maguknak óriási dolog, hogy végre nem kell aggódni, csak feltöltődni és pihenni.”
Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke a program kapcsán kiemelte:
„A Pro Filii Alapítvány támogatásával immár hetedik éve vehetnek részt a NOE nagycsaládjai családi üdüléseken. Ezek a lehetőségek különösen fontosak, hiszen alkalmat teremtenek arra, hogy a családok együtt tölthessenek minőségi időt, és még szorosabb kötelék alakuljon ki a szülők és a gyermekek között. Tudjuk, hogy év közben a szülők dolgoznak, a gyerekek óvodába, iskolába járnak, így sokszor kevés idő jut a közös élményekre. Az üdülések során azonban valódi lehetőség nyílik az együttlétre, a feltöltődésre és az emlékgyűjtésre. Saját lányainkon is látjuk – akik ma már maguk is szülők –, hogy a gyermekkori közös nyaralások emléke ma is él bennük, és arra ösztönzi őket, hogy saját családjukkal is hasonló élményeket teremtsenek. Az együttműködésnek köszönhetően sok olyan 5-6 gyermekes tagcsaládunk juthat el nyaralni, akiknek másként nem lenne lehetőségük közös üdülésre."
Az elmúlt években közel 15.000 egyszülős és nagycsaládos részesülhetett ingyenes üdültetésben a Pro Filii Alapítvány támogatásával.