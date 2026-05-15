Budapestre jön a brüsszeli delegáció a visszatartott uniós források ügyében

Brüsszel felpörgetné a tárgyalásokat: hamarosan delegáció érkezik Budapestre a visszatartott uniós források ügyében.
A legfrissebb információk szerint az Európai Bizottság azt is vizsgálja, hogy egy magyar állami befektetési bank bevonásával fel lehetne-e gyorsítani az uniós források kifizetését – tájékoztat a Hír TV.
Magyarországnak augusztus végéig kell teljesítenie a legfontosabb reformkövetelményeket, ellenkező esetben jelentős összegektől eshet el.
A brüsszeli fejleményekről Németh Andrea számolt be.
A Politico szerint gyorsan nehéz helyzetbe kerülhet Magyar Péter, miután az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások korántsem alakultak olyan barátságosan, mint azt sokan várták. Bár a nyilvánosság előtt szívélyes hangulat uralkodott, a hírek alapján a zárt ajtók mögött már kemény alkudozás kezdődött az uniós források ügyében.
