Budapestre jön a brüsszeli delegáció a visszatartott uniós források ügyében

A legfrissebb információk szerint az Európai Bizottság azt is vizsgálja, hogy egy magyar állami befektetési bank bevonásával fel lehetne-e gyorsítani az uniós források kifizetését – tájékoztat a Hír TV.

Delegáció érkezik Budapestre a visszatartott uniós források ügyében

Magyarországnak augusztus végéig kell teljesítenie a legfontosabb reformkövetelményeket, ellenkező esetben jelentős összegektől eshet el.

A brüsszeli fejleményekről Németh Andrea számolt be.

A Politico szerint gyorsan nehéz helyzetbe kerülhet Magyar Péter, miután az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások korántsem alakultak olyan barátságosan, mint azt sokan várták. Bár a nyilvánosság előtt szívélyes hangulat uralkodott, a hírek alapján a zárt ajtók mögött már kemény alkudozás kezdődött az uniós források ügyében.