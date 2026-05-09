Utazási rosszullét kínozza? Ezekkel a trükkökkel elkerülheti

Az utazási rosszullét – más néven kinetózis – akkor alakul ki, amikor a szem és az egyensúlyérzékelő szerv ellentmondó jeleket küld az agynak. Ez könnyen vezethet hányingerhez, szédüléshez vagy akár hányáshoz is. Bár sokan hajlamosak legyinteni rá, az utazási betegség valójában egy összetett élettani reakció, amely megfelelő módszerekkel jól kezelhető és megelőzhető - tájékoztat a Sonline.

Az utazási rosszullét gyakran már az első kanyaroknál jelentkezik

Hogyan előzhető meg az utazási rosszullét?

A szakemberek szerint több egyszerű szabály betartása is sokat segíthet:

Ne induljunk éhgyomorral: egy könnyű étkezés stabilizálja a gyomrot

Kerüljük a zsíros ételeket: ezek fokozhatják a rosszullétet

Nézzünk előre: a látómező stabilizálása csökkenti a tüneteket

Ne használjunk telefont vagy könyvet: a lefelé nézés súlyosbíthatja az állapotot

Válasszunk megfelelő helyet: buszon elöl, hajón középen, repülőn a szárnyaknál a legjobb

A kinetózis esetében a tudatosság már fél siker: ha előre készülünk, jelentősen csökkenthető a rosszullét esélye.

Melyik a legjobb gyógyszer utazási rosszullétre?

Sokak számára a gyógyszeres megoldás jelenti a biztos pontot, különösen hosszabb utak során. Az egyik legismertebb készítmény a Daedalon, amely hatékonyan csökkenti a hányinger ellen jelentkező tüneteket, ugyanakkor álmosíthat, ezért vezetés előtt nem ajánlott.

Természetes alternatívák is léteznek:

Gyömbér: kapszula, tea vagy akár nyers formában is segíthet

B6-vitamin: különösen érzékenyebb szervezeteknél hasznos

Akupresszúrás karkötő: a csukló megfelelő pontját stimulálva enyhítheti a tüneteket

A legjobb megoldás egyéni, ezért érdemes több módszert kipróbálni, és azt választani, amelyik a legjobban beválik.