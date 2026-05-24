Figyelmeztetést adtak ki: veszélyes lesz holnap kimenni a szabadba

A HungaroMet tájékoztatása szerint az UV-sugárzás hétfőn különösen erős lesz a Dunántúlon, a központi országrészben és a Dél-Alföldön. Az UV-index több térségben is meghaladhatja a 7-es értéket, ami már a nagyon erős kategóriába tartozik – írja a Blikk.

Az UV-sugárzás hosszabb távon akár bőrrákot is okozhat

Erős UV-sugárzás érkezik, a gyerekek és az idősek lehetnek a legnagyobb veszélyben

A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a nyári időszak elején sokan még nincsenek hozzászokva az intenzív napsütéshez, ezért a leégés veszélye is jelentősen megnő. Normál bőrtípus esetén akár már 15-20 perc közvetlen napfény hatására is kialakulhat bőrpír, hosszabb időtartam esetén pedig nőhet a napszúrás és más hőártalmak kockázata is.

A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint mindenki kerülje a napozást, valamint a hosszan tartó, tűző napon végzett fizikai munkát. Fontos a megfelelő védekezés is: ajánlott világos színű, a vállakat fedő ruházatot viselni, kalapot vagy sapkát hordani, illetve magas faktorszámú fényvédő készítményt használni.

A megfelelő folyadékbevitelre szintén érdemes odafigyelni, mivel a meleg időjárás és az erős napsugárzás együttesen fokozhatja a szervezet terhelését.

A szakértők emlékeztetnek arra, hogy az UV-B sugárzás nemcsak rövid távon okozhat leégést, hanem hosszabb távon növelheti a bőr idő előtti öregedésének, valamint egyes bőrbetegségek kialakulásának kockázatát is. A figyelmeztetés különösen a gyermekek, az idősek és az érzékeny bőrű emberek számára fontos.

