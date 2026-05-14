Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Brékó! Palvin Barbara olyan hírrel jelentkezett, hogy kapkodjuk a fejünket

üvegszilánk

Egyszerű trükk, amivel a legkisebb üvegszilánkokat is megtalálhatja

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ha eltörik egy pohár vagy üveg, a szilánkok gyakran messzire repülnek, és a legapróbb darabok könnyen észrevétlenek maradhatnak. Pedig az üvegszilánkok komoly sérülést okozhatnak.
Szakértők szerint először mindig érdemes vastag talpú cipőt és védőkesztyűt felvenni, és semmiképp sem szabad puszta kézzel összeszedni az üvegszilánkokat – írja a myHOMEBOOK.

Az üvegszilánkok akár sérülést is okozhatnak – Fotó: Unsplash
Így találhatja meg a szabad szemmel alig látható üvegszilánkokat

A legkisebb darabok felkutatásához egy egyszerű zseblámpa is elég lehet. A trükk lényege, hogy sötétítse be a helyiséget, majd a földre helyezett lámpával világítsa végig a padlót. Az üvegszilánkok visszaverik a fényt, így könnyebben észrevehetők.

A szakértők szerint a módszer sima padlón működik a legjobban, szőnyegen nehezebb lehet észrevenni a darabokat.

Az apró szilánkok összeszedésére nedves vatta, ragasztószalag vagy egy enyhén nedves rongy is használható, mert ezekhez könnyen hozzátapadnak az üvegdarabok.

A porszívó használatával azonban érdemes óvatosnak lenni, mert a szilánkok károsíthatják a készüléket. Egy praktikus megoldás lehet, ha egy nejlonharisnyát húzunk a porszívó csövére, így az üvegdarabok fennakadnak rajta, és nem jutnak be a gép belsejébe.

