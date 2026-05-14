Egyszerű trükk, amivel a legkisebb üvegszilánkokat is megtalálhatja

Szakértők szerint először mindig érdemes vastag talpú cipőt és védőkesztyűt felvenni, és semmiképp sem szabad puszta kézzel összeszedni az üvegszilánkokat – írja a myHOMEBOOK.

Az üvegszilánkok akár sérülést is okozhatnak

Fotó: Unsplash

Így találhatja meg a szabad szemmel alig látható üvegszilánkokat

A legkisebb darabok felkutatásához egy egyszerű zseblámpa is elég lehet. A trükk lényege, hogy sötétítse be a helyiséget, majd a földre helyezett lámpával világítsa végig a padlót. Az üvegszilánkok visszaverik a fényt, így könnyebben észrevehetők.

A szakértők szerint a módszer sima padlón működik a legjobban, szőnyegen nehezebb lehet észrevenni a darabokat.

Az apró szilánkok összeszedésére nedves vatta, ragasztószalag vagy egy enyhén nedves rongy is használható, mert ezekhez könnyen hozzátapadnak az üvegdarabok.

A porszívó használatával azonban érdemes óvatosnak lenni, mert a szilánkok károsíthatják a készüléket. Egy praktikus megoldás lehet, ha egy nejlonharisnyát húzunk a porszívó csövére, így az üvegdarabok fennakadnak rajta, és nem jutnak be a gép belsejébe.

