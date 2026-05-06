Megtörte a csendet: podcasttel tér vissza Varga Judit

Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Hosszabb idő után ismét nyilvános szerepet vállal Varga Judit: az egykori igazságügyi miniszter egy jogi témájú podcastsorozat házigazdája lesz. Varga Judit a műsorban közép-európai jogászokkal, professzorokkal és bírákkal beszélget majd aktuális szakmai kérdésekről.
Varga Judit a Miskolci Egyetemhez tartozó Közép-európai Akadémia (KEA) Central European Legal Insights című podcastjét vezeti. A sorozat célja, hogy különböző országok jogtudósait szólaltassa meg, és betekintést nyújtson a térség jogi gondolkodásába – olvasható a KEA weboldalán

A volt igazságügyi miniszter, Varga Judit podcasttel tér vissza
Varga Judit neves jogászokkal beszélget

Az első évad hat epizódból áll, amelyeket még tavaly ősszel, szeptember és december között rögzítettek, azonban eddig nem kerültek nyilvánosságra. A beszélgetésekben több neves szakember is szerepet kap.

A vendégek között lesz Vladan Petrov, a szerb alkotmánybíróság elnöke, Petar Bacic, a Spliti Egyetem jogi karának dékánhelyettese, valamint Tanja Karakamisheva Jovanovska, a Szkopjei Egyetem professzora is.

A további epizódokban megszólal Aleksander Stepkowski, a lengyel legfelsőbb bíróság tagja, továbbá Zombory Katarzyna és Szilágyi János Ede is a Közép-Európa Akadémiától. A vendégek sorát erősíti még Dalibor Dukic, a Belgrádi Egyetem docense.

Varga Judit a kegyelmi ügy nyomán mondott le igazságügyi miniszteri posztjáról, majd visszavonult a nyilvánosságtól. Az új podcast azonban azt jelzi, hogy szakmai területen ismét aktív szerepet vállal.

 

 

