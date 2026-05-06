Megtörte a csendet: podcasttel tér vissza Varga Judit

Varga Judit a Miskolci Egyetemhez tartozó Közép-európai Akadémia (KEA) Central European Legal Insights című podcastjét vezeti. A sorozat célja, hogy különböző országok jogtudósait szólaltassa meg, és betekintést nyújtson a térség jogi gondolkodásába – olvasható a KEA weboldalán.

A volt igazságügyi miniszter, Varga Judit podcasttel tér vissza

Fotó: Grazmel-Photography / Facebook/Varga Judit

Varga Judit neves jogászokkal beszélget

Az első évad hat epizódból áll, amelyeket még tavaly ősszel, szeptember és december között rögzítettek, azonban eddig nem kerültek nyilvánosságra. A beszélgetésekben több neves szakember is szerepet kap.

A vendégek között lesz Vladan Petrov, a szerb alkotmánybíróság elnöke, Petar Bacic, a Spliti Egyetem jogi karának dékánhelyettese, valamint Tanja Karakamisheva Jovanovska, a Szkopjei Egyetem professzora is.

A további epizódokban megszólal Aleksander Stepkowski, a lengyel legfelsőbb bíróság tagja, továbbá Zombory Katarzyna és Szilágyi János Ede is a Közép-Európa Akadémiától. A vendégek sorát erősíti még Dalibor Dukic, a Belgrádi Egyetem docense.

Varga Judit a kegyelmi ügy nyomán mondott le igazságügyi miniszteri posztjáról, majd visszavonult a nyilvánosságtól. Az új podcast azonban azt jelzi, hogy szakmai területen ismét aktív szerepet vállal.