Kisemmizték Varga Viktort, kemény szavakkal üzent az énekes

Varga Viktor Hajdú Péter műsorában beszélt arról, hogy komoly anyagi veszteség érte az elmúlt időszakban. Elmondása szerint egy barátjára bízta a különböző tévéműsorokból, fellépésekből és bokszmérkőzésekből származó bevételeit. Az énekes szerint a férfi befektette a pénzt, ám végül elveszítette azt, ráadásul már a kapcsolatot sem tartja vele – írja a Blikk.

Az énekes eredetileg a házát szerette volna felépíteni a félretett összegből, és egy kis pihenést is tervezett magának, de végül teljesen másképp alakult minden.

„Azt gondolom, hogy arra játszott, hogy mikor száll el nálam a sztori, mikor fogy el a türelmem, és nyilván volt egy ilyen helyzet. Akkor mondta, hogy el is felejthetem mindenemet”

– mesélte.

Varga Viktor őszintén beszélt arról is, hogy egész életében nehéz kapcsolata volt az anyagiakkal. Elmondása szerint gyakran került nehéz pénzügyi helyzetbe, ugyanakkor mivel szerény körülmények között nőtt fel, megtanulta kezelni az ilyen helyzeteket.

