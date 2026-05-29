Ezt mi se akartuk elhinni! Emberre támadó varjak jelentek meg egy magyar városban

Újra emberre támadó varjak jelentek meg Tatabányán, írja a Kemma vármegyei hírportál. A jelenség főként nyár elején erősödik fel, amikor a dolmányos varjak fiókái már kirepülnek a fészekből, de még nem teljesen önállóak, ezért a szülők továbbra is védik őket.

Emberre támadó varjak jelentek meg Tatabányán (illsuztráció) Fotó: Fidan Nazim qizi/Pexels

A Kemma Márton Vlad Andrást, a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi Mentőközpont vezetőjét kérdezte a különös jelenségről. A szakember szerint a varjak ilyenkor nem jókedvükben kötnek bele az emberekbe, hanem szülői ösztönből védik a fiókáikat. A kisvarjak gyakran bokrok alján, járdák vagy parkok közelében tartózkodnak, így könnyen előfordulhat, hogy valaki akaratlanul is túl közel megy hozzájuk.

Tatabányán korábban már komolyabb eset is történt: Sárberekben egy idős nő fejét úgy felsértették a madarak, hogy kórházi ellátásra volt szüksége. A szakértő szerint a dolmányos varjak rendkívül intelligensek, jól emlékeznek azokra, akiket fenyegetésnek tartanak, és ezt társaiknak is jelezhetik.

A legrosszabb, amit ilyenkor tehet, ha hessegeti őket vagy csapkodni kezd. Ezzel csak tovább ingerli a madarakat. A szakértő azt javasolja, hogy nyugodtan, gyorsan hagyja el a területet, hogy a varjak ne érezzék fenyegetésnek.

Elfogták Diegót, a gyerekeket molesztáló varjút

Egy dolmányos varjú miatt alakult ki feszült helyzet a játszótér környezetében, miután több helyi lakos arról számolt be, hogy a madár agresszívan viselkedett, és a gyerekekhez is túl közel merészkedett. Az önkormányzat végül szakember segítségével oldotta meg a problémát: a madarat sikeresen befogták, így a játszótér környékén megszűntek a korlátozások.