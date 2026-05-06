Vasúti biztonság: gyerekek a sínek között játszottak – hajszálon múlt a tragédia

A vasúti biztonság kérdése ismét komoly figyelmet kapott, miután egy lakossági bejelentést követően visszanézték a térfigyelő kamerák felvételeit egy vasúti peron közelében. A felvételeken jól látható, hogy gyerekek egy csoportja a peron területéről egyszerűen lesétált a sínek közé, majd ott kezdtek el játszani – írja a BOON

A vasúti biztonság ismét előtérbe került, miután gyerekek a sínek közé mentek játszani egy peronnál

Vasúti biztonság: egy „játék”, ami könnyen tragédiába torkollhat

A beszámolók szerint a fiatalok a sínek közötti köveket felszedték, és azokat a szemközti megálló irányába dobálták. Az esetet „versenyszerű játékként” írták le, ami különösen aggasztó, hiszen a vasúti terület fokozottan veszélyes üzemnek számít. Egy közeledő szerelvény, egy rossz lépés vagy akár egy megbotlás is végzetes következményekkel járhat.

A szakemberek régóta hangsúlyozzák, hogy a vasúti sínek környéke nem játszótér. A vasúti közlekedés veszélyei közé tartozik a nagy sebességgel érkező vonatok nehéz észlelhetősége, a féktávolság hosszúsága, valamint az elektromos berendezések kockázata is. Ezek olyan tényezők, amelyeket a gyerekek gyakran nem tudnak megfelelően felmérni.

A közlemény külön felhívást intézett a szülőkhöz is, arra kérve őket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel a vasúti közlekedés veszélyeiről. Fontos, hogy már fiatal korban tudatosítsák bennük: a sínek közelében való tartózkodás életveszélyes lehet, még akkor is, ha elsőre ártalmatlan játéknak tűnik.

A hatóságok célja egyértelmű: megelőzni a hasonló eseteket, mielőtt valódi tragédia történne. A mostani felvételek szerencsére nem végződtek balesettel, de erős figyelmeztetésként szolgálnak arra, hogy a vasúti biztonság szabályait mindenkinek komolyan kell vennie.

Súlyos vasúti baleset miatt állt a forgalom kedd este Debrecen belterületén, ahol egy vonat elütött egy személyt. A rendőrségi adatok alapján a halálos gázolás a Sámsoni úti vasúti átjáróban következett be, emiatt a hatóságok az érintett útszakaszt és a vasúti pályát is teljes szélességében lezárták.

Egy vasúti átjárónál történt tragédia sokkolta a kaliforniai közösséget. A halálos e-biciklis baleset áldozata egy 13 éves fiú volt.