Fontos bejelentést tett a MÁV: rengeteg utast érint a nyári vágányzár

Május 27-től jelentős pályakarbantartási munkálatokba kezd a MÁV-csoport a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon: a bő három hónapig tartó, augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is – közölte a MÁV-csoport.

Változásra számítsanak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók

A változások az InterCity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik: a vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között MÁVBusszal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többlet átszállásokkal érdemes számolni. A MÁVBuszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják.

Nyáron megújul a Nyíregyháza–Mezőzombor közötti vasúti pálya

A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé – a Nyírség InterCityvel – ajánlják, hiszen ebbe az irányba átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, szemben – a vágányzár időtartamában – a Miskolcot érintő útiránnyal.

A főváros felől Miskolcra tartók utazásában az hoz majd változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj InterCityk helyett Szinva InterCity néven, de változatlan indulási időkkel közlekednek vonatok a Keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai pályaudvar között, fel- és leszállási lehetőséget kínálva természetesen Hatvan és Füzesabony állomásokon is. Miskolcon túl Szerencsig kétóránként a megszokott, Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén InterCity vonat fog közlekedni. A másik órában – a normál időszakban megszokott Tokaj IC helyett – a vágányzár idején Szinva elnevezéssel InterCity vonat közlekedik Budapesttől Miskolcig, amelyhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő, Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely viszonylatú Bodrog sebesvonat fog csatlakozni.

A főváros felől a Szerencs és Nyíregyháza közötti településekre – egyebek mellett Tokajba – utazóknak a kétóránként közlekedő Zemplén InterCityt ajánlják, amelyről Szerencsen pótlóbuszra átszállva tudnak utasaink a legkevesebb átszállással úti céljukhoz jutni.

Miskolc – Debrecen között utazók számára közvetlen MÁVBuszokat indítanak a kényszerű átszállások elkerülése érdekében.

A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon – ugyan korlátozott számban, de – tudják biztosítani a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencs és Nyíregyháza között.