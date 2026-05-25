Fontos bejelentést tett a MÁV: rengeteg utast érint a nyári vágányzár

Nyáron jelentős felújítás kezdődik a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon, ezért hónapokra átalakul a közlekedés a térségben. A vasút helyett több szakaszon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat, ami hosszabb menetidőt és átszállásokat is jelenthet a Miskolc–Nyíregyháza vonalon.
Május 27-től jelentős pályakarbantartási munkálatokba kezd a MÁV-csoport a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon: a bő három hónapig tartó, augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is – közölte a MÁV-csoport.

Változásra számítsanak a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazók (A kép illusztráció.)
A változások az InterCity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik: a vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között MÁVBusszal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton hosszabb eljutási idővel, többlet átszállásokkal érdemes számolni. A MÁVBuszok közlekedését korszerű, légkondicionáló berendezéssel felszerelt járművekkel biztosítják.

A főváros felől Nyíregyháza megközelítését elsősorban Debrecen felé – a Nyírség InterCityvel – ajánlják, hiszen ebbe az irányba átszállás nélkül közelíthető meg a megyeszékhely, szemben – a vágányzár időtartamában – a Miskolcot érintő útiránnyal. 

A főváros felől Miskolcra tartók utazásában az hoz majd változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj InterCityk helyett Szinva InterCity néven, de  változatlan indulási időkkel közlekednek vonatok a Keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai pályaudvar között, fel- és leszállási lehetőséget kínálva természetesen Hatvan és Füzesabony állomásokon is. Miskolcon túl Szerencsig kétóránként a megszokott, Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén InterCity vonat fog közlekedni. A másik órában – a normál időszakban megszokott Tokaj IC helyett – a vágányzár idején Szinva elnevezéssel InterCity vonat közlekedik Budapesttől Miskolcig, amelyhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő, Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely viszonylatú Bodrog sebesvonat fog csatlakozni. 

A főváros felől a Szerencs és Nyíregyháza közötti településekre – egyebek mellett Tokajba – utazóknak a kétóránként közlekedő Zemplén InterCityt ajánlják, amelyről Szerencsen pótlóbuszra átszállva tudnak utasaink a legkevesebb átszállással úti céljukhoz jutni.  

Miskolc – Debrecen között utazók számára közvetlen MÁVBuszokat indítanak a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. 

A kerékpárosoknak a pótlóbuszokkal érintett szakaszon – ugyan korlátozott számban, de – tudják biztosítani a kerékpárszállítást a felújítás ideje alatt Szerencs és Nyíregyháza között. 

A munkálatok egy részével párhuzamosan, július 27. és augusztus 29. között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Emiatt kevesebb vágány lesz használható, így bizonyos csatlakozási lehetőségekről átmenetileg le kell mondania a rendszeresen erre közlekedőknek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁVPlusz applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. 

A három hónapos, komplex karbantartást a MÁV-csoport saját forrásából – 3,2 milliárd forint értékben – valósítja meg. A munkálatokban mintegy 200 szakember vesz részt korszerű nagygépek bevonásával: több mint 44 kilométeren végeznek vágányszabályozást, közel 17 kilométeren síneket, valamint 900 vasbeton aljat és 4 ezer méternyi optikai kábelt is cserélnek, továbbá 8 ezer tonna zúzottkövet építenek be. Emellett négy vasúti átjárót korszerűsítenek, illetve a felsővezeték, és biztosítóberendezés karbantartása is megtörténik. 

A karbantartási munkálatok – a térségben élők és közlekedők kérésének megfelelően – a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érintik: a vágányok alatti vízszigetelés felújítása érdekében ideiglenesen elbontják, majd visszaépítik az érintett pályaszakaszokat és peronrészeket. A vágányzár utolsó hónapjában zajló munkák célja a beázások megszüntetése és a további állagromlás megelőzése. 

A nyár folyamán bizonyos helyeken – különösen Tarcal, Tokaj, Rakamaz és Nyírtelek térségében – zajjal járó éjszakai munkavégzésre is számítani kell. Emellett több vasúti átjárót ideiglenesen lezárnak, ahol a közlekedők számára kijelölt terelőutakat biztosítanak. 

A MÁV kéri az utasokat, hogy ne megszokásból induljanak útnak, és utazásuk megtervezéséhez használják a MÁVPlusz alkalmazást, illetve a mavplusz.hu oldalt, mert pótlóbuszokkal kell utazni, és a menetidők, csatlakozások jelentősen módosulnak. 

