Végvári Janka elballagott – különleges időszakban búcsúzott az iskolától

Végvári Janka számára különösen intenzív időszakban zajlott a ballagás, hiszen az érettségi mellett egy nemzetközi versenyre is készül, amely újabb hatalmas kihívást jelent számára.

Végvári Janka elballagott, miközben a Miss World versenyre is készül

Fotó: Facebook/@vegvarijanka

Hogyan zajlott Végvári Janka ballagása?

Az ünnepséget a mosonmagyaróvári Kossuth Gimnázium végzőseivel közösen tartották meg, ahol több mint száz diák búcsúzott az intézménytől. A rendezvény ünnepélyes keretek között zajlott, beszédekkel és műsorokkal kísérve.

A ballagás azonban számára nem csupán egy szokásos iskolai esemény volt, hanem egy mérföldkő egy rendkívül sűrű időszak közepén – írja a Blikk.

Mi vár most Végvári Jankára a ballagás után?

A válasz izgalmas: egyszerre két komoly kihívás. Egyrészt az érettségi vizsgák, másrészt pedig a nemzetközi szépségversenyre való felkészülés tölti ki a mindennapjait.

Saját elmondása szerint az elmúlt évek nem mindig voltak könnyűek, de éppen ezek a nehézségek segítették abban, hogy megtalálja az útját és megerősödjön.