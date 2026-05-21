Meghalt a híres magyar festőművész

Elhunyt Veress Sándor László Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja – közölte az MMA a Facebook-oldalán. A művészt az akadémia saját halottjának tekinti.

Veress Sándor László munkásságát számos jelentős alkotás őrzi - Fotó: Facebook/MMA

A közlemény szerint Veress Sándor László több mint öt évtizedes pályafutása során számos jelentős alkotást hozott létre. Művészetében a csendéletek, az expresszionista tömegjelenetek, valamint a XX. századi kultúra ismert alakjait megörökítő érmek egyaránt fontos szerepet kaptak.

Az MMA kiemelte, hogy a festőművész munkásságát magas színvonalú és sokszínű alkotások jellemezték, amelyek meghatározó helyet foglalnak el a kortárs magyar képzőművészetben.

A közösségi oldalon megosztott búcsúbejegyzésben Veress Sándor László egyik gondolatát is idézték:

Minden az érzetből jön. Az érzet határozza meg az egész életünket. Mert mi az érzet? Az élmények tárháza. Mikor a dolgot átéljük. (…) És a hitele a festészetnek, hogy egy olyan csodálatos érzetből jön, ami a személyesség kérdése. Egy személy van az érzéklet mögött.

Veress Sándor László több mint fél évszázadon át alkotott

Veress Sándor László a magyar képzőművészet ismert és elismert alkotója volt. A Munkácsy Mihály-díjas művész pályája során különböző műfajokban dolgozott, alkotásait pedig több kiállításon és szakmai fórumon is bemutatták.

Műveiben gyakran jelent meg a személyes élmény, az érzelmi kifejezés és a XX. századi kulturális örökség feldolgozása. Az MMA szerint munkássága jelentős hatást gyakorolt a hazai művészeti életre.