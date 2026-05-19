Hamarosan összeomolhat Budapest közlekedése – Vitézy Dávid bejelentést tett

A miniszter Facebook-posztjában továbbá arról írt:

Óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-30-31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is. Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést. Hiszen ne feledjük: mégiscsak az egész világ egyik legnézettebb, félmilliárd ember által követett sporteseménye zajlik majd Budapesten, a sikeres szervezés az egész ország közös érdeke. Ehhez az új kormány mindenben támogatja a szervezőket és a közlekedési cégeket, illetve a rendvédelmi szerveket.