Itt a figyelmeztetés: eddig biztonságos a pohárban hagyott víz

Sok háztartásban teljesen megszokott, hogy az emberek megisszák az előző napról megmaradt vizet. Egy pohár víz az éjjeliszekrényen vagy egy félig teli kulacs az asztalon sokak számára teljesen megszokott látvány, és úgy gondolják, ártalmatlan újra beleinni. A szakértők szerint azonban van egy pont, amikor már jobb kiönteni a vizet és frisset tölteni.
Kristen Smith dietetikus szerint ő személyesen egy 12 órás szabályt követ: ha egy pohár víz ennél tovább áll, inkább frisset tölt magának. Hozzátette ugyanakkor, hogy az egy napos víz általában még biztonságosan fogyasztható, ha nem érte szennyeződés és lefedve tárolták – írja a Huffpost.

Ha el akarjuk kerülni az egészségügyi problémákat, a friss víz a legjobb választás – Fotó: Unsplash
Hasonló véleményen van Jason Tetro mikrobiológus is, aki szerint a problémát nem feltétlenül a levegőből érkező szennyeződések okozzák, hanem a csapvízben természetesen jelen lévő baktériumok. Kutatások szerint ezek száma már egyetlen éjszaka alatt is növekedhet.

A szakember szerint az első 12 órában még nincs elegendő „táplálék” a baktériumok gyors szaporodásához, később azonban a víz kedvező környezetté válhat számukra. Emiatt a hosszabb ideje álló víz fogyasztása gyomorpanaszokat is okozhat.

A helyzet még rosszabb lehet, ha valaki közvetlenül a pohárból vagy palackból iszik. Ilyenkor a szájban található baktériumok bekerülnek a vízbe, és gyorsabban elszaporodhatnak.

A szakértők szerint különösen igaz ez akkor, ha többen is ugyanabból a pohárból vagy kulacsból isznak. Ilyen esetben nem ajánlott későbbre eltenni a maradékot.

Az ásványvizek valamivel tovább megőrizhetik minőségüket, mivel úgy készülnek, hogy lassítsák a baktériumok elszaporodását. A szakemberek azonban hangsúlyozzák: ha valaki nagyon szomjas, a folyadékpótlás fontosabb, mint az, hogy a víz néhány órája áll-e.

