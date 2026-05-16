Itt a figyelmeztetés: eddig biztonságos a pohárban hagyott víz

Kristen Smith dietetikus szerint ő személyesen egy 12 órás szabályt követ: ha egy pohár víz ennél tovább áll, inkább frisset tölt magának. Hozzátette ugyanakkor, hogy az egy napos víz általában még biztonságosan fogyasztható, ha nem érte szennyeződés és lefedve tárolták – írja a Huffpost.

Ha el akarjuk kerülni az egészségügyi problémákat, a friss víz a legjobb választás

Hasonló véleményen van Jason Tetro mikrobiológus is, aki szerint a problémát nem feltétlenül a levegőből érkező szennyeződések okozzák, hanem a csapvízben természetesen jelen lévő baktériumok. Kutatások szerint ezek száma már egyetlen éjszaka alatt is növekedhet.

A szakember szerint az első 12 órában még nincs elegendő „táplálék” a baktériumok gyors szaporodásához, később azonban a víz kedvező környezetté válhat számukra. Emiatt a hosszabb ideje álló víz fogyasztása gyomorpanaszokat is okozhat.

A helyzet még rosszabb lehet, ha valaki közvetlenül a pohárból vagy palackból iszik. Ilyenkor a szájban található baktériumok bekerülnek a vízbe, és gyorsabban elszaporodhatnak.

A szakértők szerint különösen igaz ez akkor, ha többen is ugyanabból a pohárból vagy kulacsból isznak. Ilyen esetben nem ajánlott későbbre eltenni a maradékot.

Az ásványvizek valamivel tovább megőrizhetik minőségüket, mivel úgy készülnek, hogy lassítsák a baktériumok elszaporodását. A szakemberek azonban hangsúlyozzák: ha valaki nagyon szomjas, a folyadékpótlás fontosabb, mint az, hogy a víz néhány órája áll-e.

