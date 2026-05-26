Sokan elrontják a kánikulában: öt egyszerű trükk, amivel könnyebb a vízivás

Az sem jó megoldás, ha valaki egyszerre próbálja pótolni az egész napi vízadagot. A szervezet ugyanis nem tudja elraktározni a felesleges vizet, ezért azt rövid időn belül kiválasztja. Sokkal hatékonyabb, ha a folyadékfogyasztást egyenletesen osztjuk el a nap folyamán – olvasható a FOCUS online-on.

A víz nélkülözhetetlen lételemünk: biztosítja a sejtek anyagcseréjét, a vérkeringést, valamint szabályozza a testhőmérsékletet

Fotó: Unsplash

Az ízesített víz és a kedvenc pohár is segíthet: így ihat több folyadékot a hőségben

A szakemberek öt egyszerű módszert ajánlanak. Érdemes emlékeztetőt beállítani a telefonon, vagy akár ivási naplót vezetni. Sokat segíthet az is, ha kedvenc poharunkból iszunk, így nagyobb kedvvel nyúlunk a víz után.

A víz ízesítésével is könnyebben növelhető a folyadékbevitel. Citrom, lime, uborka, menta vagy akár néhány szem bogyós gyümölcs is feldobhatja az ital ízét. Emellett a folyadékban gazdag zöldségek és gyümölcsök – például a görögdinnye, az uborka vagy az eper – szintén hozzájárulnak a hidratáltsághoz.

A szakértők azt is javasolják, hogy mindig legyen nálunk egy újratölthető kulacs, így útközben sem feledkezünk meg az ivásról.

A legfontosabb tanács azonban az, hogy ne várjuk meg a szomjúságérzetet. Az ugyanis már annak a jele, hogy a szervezet folyadékhiányos állapotba került. A rendszeres vízfogyasztás segíthet megőrizni a koncentrációt, a jó közérzetet és a megfelelő fizikai teljesítményt a legforróbb napokon is.

Itt a figyelmeztetés: eddig biztonságos a pohárban hagyott víz

Sok háztartásban teljesen megszokott, hogy az emberek megisszák az előző napról megmaradt vizet. Egy pohár víz az éjjeliszekrényen vagy egy félig teli kulacs az asztalon sokak számára teljesen megszokott látvány, és úgy gondolják, ártalmatlan újra beleinni.

Nem sci-fi: így nyer vizet a levegőből a Nobel-díjas vegyész

Egy Nobel-díjas vegyész új találmánya forradalmasítja a vízellátást, különösen a szigeteket és sivatagos területeket fenyegető aszály idején.