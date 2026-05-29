Súlyos figyelmeztetés érkezett: hatalmas változás várhat az Alföldre

Az Alföld egyre súlyosabb aszályokkal és vízhiánnyal küzd, ami a mezőgazdaság jövőjét is veszélyezteti. A vizes élőhelyek helyreállítása azonban a kutatók szerint olyan megoldás lehet, amely egyszerre segítheti a természetet és a gazdálkodókat is.
A vizes élőhelyek helyreállítása kulcsszerepet játszhat az Alföld klímaváltozáshoz való alkalmazkodásában. Egy friss kutatás szerint közel egymillió hektárnyi területen lenne lehetőség arra, hogy a korábbi vízjárta élőhelyek visszakapják természetes szerepüket, ami javíthatná a térség vízháztartását és mérsékelhetné az aszálykárokat – írja a HUN-REN.

A vizes élőhelyek helyreállítása szempontjából kiemelten fontos területek az Alföldön – a kutatók szerint ezek a zónák kulcsszerepet játszhatnak a vízvisszatartásban és az aszálykárok mérséklésében Fotó:HUN-REN 

Közel egymillió hektárnyi terület érintett

A kutatók szerint az Alföldön hatalmas területeken lenne lehetőség a vízvisszatartásra. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a korábbi vizes élőhelyek helyreállítása jelentősen növelhetné a talajvízkészleteket, ami közvetlenül javíthatná a mezőgazdasági termelés feltételeit is.

Egy tiszai mintaterületen végzett modellezés alapján a talajvíz-utánpótlás jelentősen nőhetne, ami egyes helyeken akár 20–28 százalékos kukoricatermés-növekedést is eredményezhetne.

A vizes élőhelyek helyreállítása növelheti a talajvízszintet és javíthatja a kukorica terméshozamát az Alföld aszály sújtotta területein  Fotó:HUN-REN 

Nem mindenhol ugyanaz a megoldás

A szakemberek több szempont alapján jelölték ki azokat a területeket, ahol a vízvisszatartás a leghatékonyabb lehet. Figyelembe vették a belvízveszélyt, az aszálykitettséget, a nitrátérzékenységet és a természetvédelmi értékeket is.

Az egyik övezetben a természetvédelem és a vízvisszatartás egyaránt kiemelt szerepet kapna, míg más térségekben az ökoszisztéma-szolgáltatások — például a talajvízpótlás, az árvízvédelem és a biodiverzitás növelése — kerülhetnének előtérbe.

A jövő nem a vízelvezetésé lehet

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása szerint az Alföld hosszú távú jövője nem feltétlenül a még intenzívebb vízelvezetésben rejlik. A kutatók úgy vélik, hogy a víz tájban tartása egyszerre segíthet az aszály elleni védekezésben, a talajvíz megőrzésében és a természetes élőhelyek regenerációjában.

A szakértők szerint a vízvisszatartás az Alföldön nem csupán természetvédelmi kérdés, hanem a mezőgazdaság alkalmazkodásának egyik legfontosabb eszköze lehet a következő évtizedekben.

Óriási veszélyben vannak a Föld még megmaradt vizes élőhelyei. Ezek az ökológiai és gazdasági szempontból is fontos térségek igen érzékenyek a földi ökoszisztéma szempontából, ha a most kedvezőtlen folyamatokat nem állítjuk meg 2050-ig a világnak felfoghatatlan, 39 ezer milliárd dollár gazdasági vesztesége keletkezik a vizes élőhelyek ötödének eltűnéséből.

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) arra ösztönöz, hogy a vállalatok, államok és közösségek vezetői, a klíma- és ökológiai válságot ne kizárólag veszélyként lássák, hanem olyan átalakulási lehetőségként, amely új növekedési pályákat, üzleti modelleket és társadalmi előnyöket kínál. A kérdés már nem az, hogy „megéri-e” a klímaválsággal foglalkozni, hanem hogy „elég gyorsan és hatékonyan” mozdulunk-e el.

 

