Most azonnal frissítse a WhatsAppot! – súlyos veszélyre figyelmeztetnek

Sürgős figyelmeztetést adott ki a WhatsApp: két új biztonsági hibát fedeztek fel a népszerű üzenetküldő alkalmazásban, amelyek veszélybe sodorhatják a felhasználók telefonjait és számítógépeit. A szakértők szerint a problémák ugyan jelenleg nem terjednek aktív támadásként WhatsAppon, de a kiberbűnözők kihasználhatják őket különféle csalásokhoz és adatlopási kísérletekhez.
A hibák közül az egyik a médiafájlok és csatolmányok kezelését érinti, a másik pedig a Windows rendszerű WhatsApp-verziót – írja a DailyMail.

Hackerek célpontjává válhatnak a WhatsApp-felhasználók – Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Régi androidos telefonokon leállhat a WhatsApp

A biztonsági réseket a Meta hibavadász-programján keresztül fedezték fel, és a CVE-2026-23866, illetve CVE-2026-23863 azonosítót kapták.

A Malwarebytes szakértői arra figyelmeztettek, hogy egy rosszindulatú üzenet képes lehet megtéveszteni a felhasználót, és veszélyes tartalmat nyithat meg a készüléken. Bár jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a hibákat valódi támadásokban már kihasználták volna, a Meta szerint minden felhasználónak azonnal frissítenie kell az alkalmazást.

A WhatsApp közölte: egyelőre nem észleltek tömeges visszaélést a hibákkal, ugyanakkor a javítás már elérhető.

Így lehet frissíteni a WhatsAppot

Androidon:

  • meg kell nyitni a Google Play Áruházat,
  • rá kell keresni a WhatsApp Messengerre,
  • majd a „Frissítés” gombra kell kattintani.

iPhone-on:

  • meg kell nyitni az App Store-t,
  • a profilképre koppintva meg kell keresni a WhatsAppot,
  • majd szintén a „Frissítés” opciót kell választani.

A frissítés telepítése után az eszközök már védettek lesznek az ismert hibákkal szemben.

Szintén rossz hír a WhatsApp-felhasználóknak, hogy hamarosan több régebbi androidos készüléken teljesen megszűnik az alkalmazás támogatása.

A WABetaInfo információi szerint 2026. szeptember 8-tól azok a telefonok, amelyek Android 6-nál régebbi rendszert futtatnak, többé nem tudják majd használni a WhatsAppot.

Az érintett felhasználók egy figyelmeztető üzenetet is kaphatnak:

Még ebben az évben a WhatsApp nem fog működni ezen az eszközön.”

A legtöbb felhasználót várhatóan nem érinti a változás, mivel az Android 6 még 2015-ben jelent meg, és ma már nagyon kevés modern készülék használja ezt a rendszert.

