zöldhulladék

Zöldhulladékot égetne? Lehet, hogy óriási bírságot kap miatta

A levelek és kisebb ágak elégetése sokak számára a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldás. Azonban sok településen teljes tilalom van érvényben a zöldhulladékok elégetésére, ami súlyos pénzbírságot vonhat maga után.
A kerti zöldhulladék elégetése a szomszédoknak okozott kellemetlenségen túl szabálytalan is lehet, ami bírságot von maga után – figyelmeztet a Zaol

A zöldhulladékok elégetése egyszerű megoldásnak tűnhet, azonban bírság is lehet a vége (A kép illusztráció.)
A tavasszal együtt beindulnak a kerti munkák is, és pillanatok alatt felgyűlik a zöldhulladék, amivel sokan nem tudnak mit kezdeni. 

Tilos a zöldhulladék égetése? 

A zöldhulladék égetésének szabályozását a környezet védelméről szóló törvény tartalmazza. Országos szinten 2021. január 1-je óta tilos az avar és a kerti hulladék égetése, ugyanakkor az önkormányzatok saját rendeletben eltérhetnek ettől. Egyes települések teljes tiltást alkalmaznak, míg máshol meghatározott időszakokban engedélyezett lehet a kerti zöldhulladék elégetése.  

Az avar elégetése sokak számára a legegyszerűbb megoldásnak tűnik, a szabályok megszegése azonban komoly következményekkel járhat.  

Az avar és a zöldhulladék égetése miatt kiszabható bírság mértéke 15 ezertől 300 ezer forintig terjedhet. 

Az önkormányzatok ezen felül környezetvédelmi bírságot is kiszabhatnak, tűzvédelmi előírás megszegése miatt azonban akár milliós nagyságrendre is ugorhat a bírság mértéke. 

A növényi hulladék égetése helyett érdemes komposztálásban vagy zöldhulladék-elszállításban gondolkodni. 

A cukkini héja a legtöbb háztartásban konyhai hulladékként végzi, pedig a kertben értékes erőforrás lehet. A cukkinihéj komposztként, természetes tápoldatként vagy akár ültetőgödörbe helyezve is hozzájárulhat a talaj tápanyag-utánpótlásához, miközben a fenntartható kertészkedés elveit is támogatja.

A hamu erősen lúgos kémhatású anyag, ezért nem mindegy, milyen talajra és milyen mennyiségben kerül ki – különösen akkor, ha zöldségeskert vagy dísznövények közelében használják. A fahamu egyik legfontosabb tulajdonsága a magas pH-érték, amely jellemzően 10 és 13 között mozog. Ez azt jelenti, hogy savanyú talajokon kifejezetten előnyös lehet, mivel képes csökkenteni a túlzott savasságot, javítja a talaj mikrobiológiai aktivitását, és segíti a tápanyagok jobb hasznosulását.

 

