Új nevek tűntek fel a 100 leggazdagabb magyar listáján – döbbenetes vagyon áll mögöttük

A 100 leggazdagabb magyar rangsorának első helyét idén is Mészáros Lőrinc foglalja el. A kiadvány szerkesztőinek becslése szerint vagyona egy év alatt 1422 milliárd forintról 1604 milliárd forintra emelkedett, amivel továbbra is jelentős előnnyel vezeti a listát – számolt be róla a Híradó.

A 100 leggazdagabb magyar listáját 2026-ban is Mészáros Lőrinc vezeti

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A második helyen Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója áll. Becsült vagyona a tavalyi 820 milliárd forintról 935 milliárd forintra nőtt. A harmadik helyet ismét Felcsuti Zsolt foglalja el, akinek vagyona a tavalyi 526 milliárd forintról 594 milliárd forintra emelkedett.

Kik vezetik a 100 leggazdagabb magyar listáját?

A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis-csoport alapítója szerepel 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. Az ötödik helyet Gattyán György foglalja el 432 milliárd forinttal.

Az első tízben változatlanul megtalálható Szíjj László, Jellinek Dániel, Jászai Gellért és Széles Gábor is. A rangsor élmezőnyében így az előző évhez képest nem történt jelentős átrendeződés.

Kik kerültek be újonnan a rangsorba?

A kiadvány közlése szerint a tavalyi két új belépő után idén négy új szereplő került fel a listára.

Az új nevek között szerepel az Ingatlan.com alapítója, Mészáros Dávid, aki 56,1 milliárd forintos becsült vagyonnal az 57. helyen debütált. Szintén újoncként került be a rangsorba Wolf László, az OTP topmenedzsere, aki 28,6 milliárd forintos vagyonnal a 92. helyet szerezte meg.

A szerkesztők hangsúlyozták, hogy a rangsorban szereplő vagyonok nem hivatalos adatok, hanem becslések. Az összeállítás nyilvánosan elérhető információk, vállalati adatok és egyéb összegyűjtött források alapján készül.

A lista ennek megfelelően a magyar üzleti élet szereplőinek becsült vagyonát mutatja be, és évről évre képet ad arról, hogyan alakulnak az ország legnagyobb magánvagyonai.