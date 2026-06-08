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jeszenszky zsolt

Vége lehet a NATO-nak? Európát kispadra ültették?

34 perce
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Az Egyesült Államok katonai vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen a világban. A „Valóság ezer darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt ezen a héten a formálódó új világrendbe nyújt betekintést.
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jeszenszky zsolta valóság ezer darabjageopolitika

„A Valóság ezer darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt ezen a héten a formálódó új világrendbe nyújt betekintést.

A valóság ezer darabja: Vége lehet a NATO-nak? Európát kispadra ültették?
A valóság ezer darabja: Vége lehet a NATO-nak? Európát kispadra ültették?

Az Egyesült Államok katonai vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen a világban. Mellette egyre több, egyre erősebb ázsiai ország vesz egyre inkább részt egy új nemzetközi biztonsági-geopolitikai rendszer létrehozásában. Na, ki az, aki eközben büszkén üldögél, nem véve tudomást arról, hogy a többiek sorra elmennek mellette?

A Valóság ezer darabja legújabb adása:

 

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