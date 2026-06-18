Ütötte, rugdosta az autót, majd még mutogatta is magát az agresszív férfi

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen, mert az ügyészség szerint veszélyesen vezetett az M2-es autóúton, miközben a felesége és két kiskorú gyereke is vele utazott. Később megállásra kényszerített egy másik autóst, akinek a kocsijában három gyerek ült, majd ordítozott, mutogatta magát, és több mint 700 ezer forintos kárt tett az autóban.

Mutogatta magát és megrongált egy kocsit az agreszív férfi – vádat emeltek ellene

Fotó: Illusztráci (Katrin Bolovtsova /Pexels)

Autós üldözés az M2-esen: mutogatta magát és megrongált egy kocsit egy férfi

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy budapesti férfi ellen, aki 2024 januárjában a feleségével és két kiskorú gyerekével haladt az M2-es autóúton Göd felé. A férfi útközben összeakaszkodott egy másik autóssal, majd a két sofőr versenyezni kezdett az úton.

Előttük haladt a sértett autója, amelyben három gyerek is utazott. A vádlott és a vele versenyző másik sofőr hol a sértett autója elé, hol mögé került, és többször is fékezésre kényszerítették.

Amikor a sértett a gödi lehajtó felé ment, a vádlott követte. Dudált rá, felkapcsolta a távolsági fényszórót, majd Gödön több méteren át a sértett autója mellett haladt. Ezután megelőzte, fékezni kezdett, és jobbra-balra rángatta a kormányt, amivel megállásra kényszerítette a másik kocsit.

A férfi ezután kiszállt, ordítozott, lehúzta a nadrágját, és mutogatta magát. A sértett autójához lépve ököllel ütötte a motorháztetőt és az autó oldalát, majd többször belerúgott a sárvédőbe. A kár több mint 700 ezer forint lett.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetés és nagyobb kárt okozó rongálás bűntette mellett kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja. A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni – olvasható az Ügyészség oldalán.

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