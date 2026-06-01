Riasztó adat érkezett: újabb gennyes agyhártyagyulladásos betegeket azonosítottak Magyarországon

A gennyes agyhártyagyulladás súlyos fertőző betegség, amely gyors lefolyású lehet, ezért azonnali orvosi ellátást igényel. A járványügyi adatok szerint a 21. héten országosan hét ilyen esetet jelentettek, ezek azonban egyedi megbetegedések voltak, nem járványos terjedésről van szó – írja a Szon.

A gennyes agyhártyagyulladás akár súlyos tünetekkel is járhat

Fotó: Unsplash

Az agyhártyagyulladás mellett több fertőző betegség is terjed Magyarországon

A betegség korai tünetei közé tartozik a magas láz, az erős fejfájás, a hányinger, a hányás és a nagyfokú elesettség. A betegek állapota akár 24 órán belül is súlyosan romolhat, gyermekeknél pedig még gyorsabban jelentkezhetnek az életveszélyes szövődmények.

A szakemberek szerint a gyors diagnózis kulcsfontosságú, mert a gennyes agyhártyagyulladás kezelés nélkül súlyos idegrendszeri károsodást is okozhat. A betegség maradványtünetei között halláskárosodás, epilepszia, bénulás vagy tanulási zavarok is előfordulhatnak.

A népegészségügyi központ hangsúlyozta, hogy bizonyos kórokozók ellen elérhetők védőoltások. A meningococcus elleni vakcina már két hónapos kortól beadható, és különösen ajánlott azoknak, akik fokozott kockázatnak vannak kitéve.

A jelentésből az is kiderült, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kiugróan magas volt a szalmonellás megbetegedések száma is: egy hét alatt 15 beteget regisztráltak. Emellett több skarlátos és bakteriális eredetű gyomor-bélhurutos esetet is jelentettek a térségből.

