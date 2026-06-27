Albérlet kiadásakor ezt ne hagyja ki! Hosszú jogi procedúra lehet a vége

Az albérlet piacán a tulajdonosok és a bérlők gyakran a kölcsönös bizalomra építenek, szakértők szerint azonban a megfelelő dokumentáció legalább ilyen fontos. Egy jól előkészített bérleti szerződés, valamint a kapcsolódó nyilatkozatok jelentősen csökkenthetik a későbbi jogviták kockázatát.

Az albérlet esetében a kiköltözési nyilatkozat különösen fontos lehet (A kép illusztráció.)

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Milyen dokumentumokra van szükség albérlet kiadásakor?

A szakértők szerint több olyan dokumentum is van, amely jelentősen csökkentheti a későbbi viták és jogi problémák kockázatát.

A legfontosabb dokumentumok:

Bérleti szerződés – rögzíti a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit, a bérleti díj összegét, a fizetés módját és az ingatlan használatának feltételeit.

Lakásbérleti szerződés mellékletei – tartalmazhatják az ingatlan átadáskori állapotát, a berendezési tárgyak listáját, valamint az esetleges hibák jegyzékét.

Kiköltözési nyilatkozat – közjegyző által hitelesített dokumentum, amelyben a bérlő vállalja, hogy a szerződés megszűnése esetén meghatározott időn belül elhagyja a lakást.

Villamosbiztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyve – igazolja, hogy az ingatlan elektromos hálózata megfelel az előírásoknak, és a bérleti szerződés mellé kell csatolni.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv – rögzíti a mérőórák állását, a kulcsok számát és a lakás állapotát a beköltözés időpontjában.

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A szakemberek szerint a szerződésben érdemes kitérni arra is, hogy kik költöznek az ingatlanba, tartható-e háziállat, mekkora összegű a kaució, valamint milyen feltételekkel mondható fel a megállapodás. A dokumentumok elkészítésénél ügyvéd vagy közjegyző közreműködése további biztonságot jelenthet mindkét fél számára.

Mit tehet a tulajdonos, ha a bérlő nem költözik ki?

A problémák általában akkor kezdődnek, amikor a szerződés megszűnik, de a bérlő nem hagyja el az ingatlant. Ilyen esetben jelentős különbséget jelenthet, hogy készült-e kiköltözési nyilatkozat.

Amennyiben a dokumentum rendelkezésre áll, a bérbeadó gyorsabban és egyszerűbben érvényesítheti jogait. A közjegyző által hitelesített nyilatkozat alapján akár végrehajtási eljárás is kezdeményezhető. Ha azonban nincs ilyen dokumentum, a tulajdonosnak gyakran hosszadalmas jogi eljárásra kell felkészülnie. A peres folyamat akár évekig is elhúzódhat, miközben a lakás használata továbbra sem kerül vissza a tulajdonoshoz.

A szakértők szerint ezért különösen fontos, hogy a bérbeadó már a szerződéskötéskor gondoljon a lehetséges problémákra, és minden szükséges dokumentumot elkészíttessen.