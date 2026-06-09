Ha megvette ezt az ALDI-terméket, azonnal vigye vissza, mérgező lehet!

Határérék feletti PFAS -érték miatt visszahívja egyik termékét az ALDI. A társaság közleményben tájékoztatja a vásárlókat, az érintett termék egy férfi-női télicipő, ami 2025.11.30-2026.03.20 közöt volt megvásárolható.

Ezt a cipőt hívta vissza az ALDI (A kép illusztráció)

AZ ALDI-s télicipőt vissza lehet vinni

Az ALDI közlése szerint a terméket vissza lehet vinni bármelyik ALDI üzletbe, a vételárat a blokk hiányában is visszatérítik. A tájékoztatás szól arról is, hogy a cipőt környezeti okok miatt nem szabad a háztartási hulladékba dobni.