Akár otthon is tarthatunk kengurut – ezt biztosan nem tudta

Bár a közösségi médiában gyakran feltűnnek különleges házikedvencek – mintha bárki tarthatna otthon miniállatkertet –, a valóság jóval szabályozottabb. Az egzotikus állatok tartását jogszabályok szigorú kategóriákba sorolják, és ezek döntik el, mi kerülhet egyáltalán magánkertbe. A legszigorúbb tiltás alá esnek azok a fajok, amelyek veszélyesek lehetnek emberre vagy környezetre. Ide tartoznak például a nagymacskák, krokodilok, mérges kígyók, medvék vagy a komodói varánusz. Ezeket magánszemély nem tarthatja otthon, kizárólag speciális intézményekben, külön engedélyekkel lehetnek jelen – írja a Vaol.

Nemcsak kengurut, más egzotikus állatot is tarthatunk otthon szigurú szabályok között

Fotó: MW archív/Kóbor Szonja

Nem minden állat való házikedvencnek

Van azonban egy köztes kategória is, ahol már érdekesebb a kép. Ide tartozhatnak például bizonyos kengurufajok, valamint farkasok, hiúzok vagy nagyobb testű hüllők. Ezek elvileg magántartásba kerülhetnek, de csak szigorú feltételekkel: megfelelő tartási környezet, szakértelem, biztonsági előírások és hatósági engedélyek szükségesek. Vagyis egy kenguru nem impulzusvásárlás tárgya, hanem komoly felelősséggel járó döntés. A leginkább barátságosnak számító egzotikus csoportba olyan állatok kerülnek, mint a strucc, a teve, a méhészborz vagy egyes antilopfajok. Ezek tartása kevésbé kötött, de így sem egyszerű: nagy tér, speciális ellátás és megfelelő körülmények nélkül nem lehet jól tartani őket.

A szabályok lényege egyértelmű: attól, hogy egy állat látványos vagy különleges, még nem biztos, hogy házikedvencnek való. A kenguru, a teve vagy akár egy egzotikus madár tartása is csak akkor legális és etikus, ha az állat igényeit maradéktalanul biztosítani tudjuk. Ellenkező esetben a különleges álomból gyorsan hatósági ügy és állatvédelmi probléma lehet.