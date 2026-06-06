Ennél cukibbat a héten már nem látunk – videó

Vidám zsivaj tölti be a Dél-Amerika kifutó környékét a Debreceni Állatkertben. A figyelem középpontjában most nem az egzotikus nagymacskák vagy a tekintélyt parancsoló zsiráfok állnak, hanem néhány apró, barna szőrgombóc, amelyek alig néhány napja látták meg a napvilágot. Az állatkert közösségi oldalán közzétett videóban a frissen született kapibarakölykök már most bizonyítják, hogy a cukiságnak nincs méretkorlátja.

Egy pillanat alatt belopják magukat a szívekbe a Debreceni Állatkert újszülött sztárjai, a kapibarák

Fotó: FRANK LEONHARDT / DPA

A kis jövevények láthatóan nem ismerik a félénkséget. Hol anyjuk nyomában szaladgálnak a kifutóban, hol kíváncsian fedezik fel környezetüket, majd egy váratlan pillanatban már a pancsoló vízében lubickolnak. Energikusságuk és játékosságuk mindenkit magával ragad, aki néhány percre megáll a kifutó előtt.

Újabb lakók a Debreceni Állatkertben

A kapibarák különleges állatok: Dél-Amerikából származnak, és bár a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak, békés természetük miatt rendkívül népszerűek az állatkertek látogatói körében. A most született kölykök pedig még inkább ráerősítenek erre a hírnévre.

Kíváncsi tekintetük, esetlenül bájos mozgásuk és játékos viselkedésük szinte azonnal meghódítja a nézőket.

A Debreceni Állatkert számára minden sikeres szaporulat fontos mérföldkő, a látogatóknak pedig különleges lehetőség, hogy testközelből figyelhessék egy új élet kezdetét.

Pár éve az Origo is beszámolt arról, hogy gyűrűsfarkú makik születtek a Debreceni Állatkertben. Bár a legnépszerűbb és állatkertben leggyakrabban tartott főemlősök közé tartoznak, vadon élő populációinak helyzete rendkívül aggasztó, mivel a becslések szerint az elmúlt két évtizedben 95 százalékkal csökkent egyedszáma az élőhelyzsugorodás, az orvvadászat és a kereskedelmi célú befogások következtében.