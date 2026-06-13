Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Varga Judit üzent a magyaroknak - ezt látni kell

Fontos

Megválasztották a Fidesz elnökét és az alelnököket is, itt van a nagy bejelentés

alma

Sokan egészségesnek hiszik, pedig komoly veszélyt jelenthet ez a népszerű gyümölcs

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A fruktóz túlzott fogyasztása hozzájárulhat a zsírmáj kialakulásához. A szakértők szerint még az alma fogyasztásával sem érdemes túlzásba esni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
almafruktózzsírmáj

Sokan úgy gondolják, hogy minél több almát és más gyümölcsöt esznek, annál többet tesznek az egészségükért. Az alma valóban számos értékes tápanyagot tartalmaz, a szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a benne található fruktóz, vagyis gyümölcscukor túlzott bevitele hosszú távon káros hatásokkal járhat – írja a FOCUS online.

A szakértők szerint az alma egészséges, de a túlzott fogyasztása már nem feltétlenül tesz jót a szervezetnek – Fotó: Unsplash
A szakértők szerint az alma egészséges, de a túlzott fogyasztása már nem feltétlenül tesz jót a szervezetnek
Fotó: Unsplash

Az alma is hozzájárulhat a zsírmájhoz

A fruktóz természetes módon megtalálható az almában és számos más gyümölcsben, de nagy mennyiségben kerülhet a szervezetbe üdítőitalokból, gyümölcsjoghurtokból, müzlikből és más feldolgozott élelmiszerekből is. A kutatások szerint a szervezet a fruktózt másképp dolgozza fel, mint a szőlőcukrot, és jelentős részét zsírrá alakíthatja.

A szakemberek szerint a túlzott fruktózfogyasztás összefüggésbe hozható az elhízással, a magas vérzsírszinttel, a 2-es típusú cukorbetegséggel és a nem alkoholos zsírmáj kialakulásával is.

Sokan rosszul tárolják az almát – ezért romlik meg napok alatt

Az alma az egyik legtovább eltartható gyümölcs, de csak akkor, ha megfelelő körülmények között tároljuk. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni az alma tárolása során, hogyan marad friss hetekig vagy akár hónapokig, és miért fontos külön tartani más gyümölcsöktől.

Ez a hiba végzetes lehet, ha tökéletes almás pitét szeretne készíteni

Az almás pite titka a jó almában rejlik! Mutatjuk, melyik almafajtát válasszuk, hogy tökéletes legyen minden falat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!