Meglepő felfedezés: ennek a macskabarátok nem fognak örülni

A japán Chiba Egyetem kutatói közel négyezer embert vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, milyen hatással van az alvásra és a közérzetre, ha valaki háziállatával osztja meg az ágyát – számolt be a Daily Mail.

Alvás szempontjából nem biztos, hogy a macska a legjobb választás

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Az alvásunkra is hatással lehet, hogy kutyát vagy macskát tartunk

Az eredmények szerint azok, akik rendszeresen kutyájukkal alszanak, szignifikánsan jobb mentális és fizikai állapotról számoltak be. A kutyások frissebbnek, vidámabbnak és aktívabbnak érezték magukat, mint azok, akik nem engedték be kedvencüket a hálószobába.

A macskatartóknál azonban nem találtak hasonló pozitív változást.

A szakértők szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a kutyák jelenléte nagyobb érzelmi biztonságérzetet ad a gazdáiknak. Emellett a kutyatulajdonosok gyakrabban mozognak, sétálnak kedvenceikkel, ami szintén javíthatja az alvás minőségét és az általános közérzetet.

A kutatás ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a közös alvás nem mindenkinél működik jól: egyeseknél az állatok zavarhatják az éjszakai pihenést vagy ronthatják az allergiás tüneteket.

A tudósok szerint azonban összességében a kutyával alvás több előnnyel járhat, mint hátránnyal.

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