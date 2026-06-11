Újabb részletek derültek ki a Viszkis válásáról

A pár hosszú ideig harmonikus családi életet élt, ezért a szakítás híre sok rajongót váratlanul ért. Ambrus Attila most megtörte a csendet, és őszintén beszélt arról, hogyan éli meg élete egyik legnehezebb időszakát – írja Blikk.

Ambrus Attila házassága véget ért

Fotó: MW

Ambrus Attila megrázó vallomást tett

A Viszkisként ismert keramikus szerint a döntés nem egyik napról a másikra született meg, hanem hosszú folyamat előzte meg. A pár már külön él, közös családi házuk pedig eladósorba került, ami jól mutatja, hogy valóban lezárult egy fontos fejezet az életükben. Attila ugyanakkor nagy tisztelettel beszélt volt feleségéről, akivel két közös gyermekük született.

A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki

– fogalmazott őszintén.

A nyilatkozatból is érződik, hogy a válás komoly önvizsgálatra késztette az egykori bankrablót. Réka tavaly nyáron költözött el a két gyermekkel, Annával és Magorral, miközben Attila egy új otthon építésén dolgozik.

A híresség szerint most minden erejével azon van, hogy feldolgozza a történteket és ismét stabil alapokra helyezze az életét.

Bár a házassága véget ért, úgy véli, a legmélyebb gödörből is ki lehet mászni, és mindig van lehetőség az újrakezdésre.