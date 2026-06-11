Újabb részletek derültek ki a Viszkis válásáról

A pár hosszú ideig harmonikus családi életet élt, ezért a szakítás híre sok rajongót váratlanul ért. Ambrus Attila most megtörte a csendet, és őszintén beszélt arról, hogyan éli meg élete egyik legnehezebb időszakát – írja Blikk.
Ambrus Attila megrázó vallomást tett
A Viszkisként ismert keramikus szerint a döntés nem egyik napról a másikra született meg, hanem hosszú folyamat előzte meg. A pár már külön él, közös családi házuk pedig eladósorba került, ami jól mutatja, hogy valóban lezárult egy fontos fejezet az életükben. Attila ugyanakkor nagy tisztelettel beszélt volt feleségéről, akivel két közös gyermekük született.
A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki
– fogalmazott őszintén.
A nyilatkozatból is érződik, hogy a válás komoly önvizsgálatra késztette az egykori bankrablót. Réka tavaly nyáron költözött el a két gyermekkel, Annával és Magorral, miközben Attila egy új otthon építésén dolgozik.
A híresség szerint most minden erejével azon van, hogy feldolgozza a történteket és ismét stabil alapokra helyezze az életét.
Bár a házassága véget ért, úgy véli, a legmélyebb gödörből is ki lehet mászni, és mindig van lehetőség az újrakezdésre.
Ambrus Attila lehet a következő Nagy Ő?
Alig csitultak el a magánéletét övező hírek, máris egy újabb meglepő pletyka kapott szárnyra Ambrus Attila körül. Egyre többen találgatják, hogy a Viszkis lehet-e a TV2 népszerű párkereső műsorának következő főszereplője. A producer szerint Ambrus Attila kifejezetten izgalmas választás lenne, hiszen a nézők jól ismerik, a magánéletéről azonban viszonylag keveset tudni.
Magyar sztárpárok, akiknek a házassága minden vihart túlélt
A sztárvilágban gyakran hallani szakításokról, mégis vannak párok, akik hosszú évek, sőt évtizedek óta kitartanak egymás mellett. Betegségek, családi nehézségek és a nyilvánosság folyamatos figyelme sem tudta megingatni ezeknek a hazai sztárpároknak a kapcsolatát, amely sokak számára példaértékű lehet.