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Ambrus Attila

Reagált a Viszkis, megszólalt a válásával kapcsolatban

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Nehéz időszakon megy keresztül a Viszkisként ismertté vált egykori bankrabló. Ambrus Attila a válása után röviden megszólalt.
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Ambrus AttilaViszkis rablócsaládválásViszkis

A válásáról kérdezték Ambrus Attilát, aki csak röviden reagált a magánéletét érintő hírekre. A Viszkisként ismertté vált egykori bankrabló jelezte, hogy a történtek nagyon megviselték a családját.

Ambrus Attila
Ambrus Attila
Fotó: MW

Megszólalt a válásáról Ambrus Attila

Tíz év házasság és két gyerek után véget ért Ambrus Attila kapcsolata feleségével, Rékával. Az egykori Viszkis bankrabló és volt felesége korábban még próbálták megmenteni a házasságukat, végül azonban a szakítás mellett döntöttek. A közös otthonukat már árulják – írja a Bors.

Ambrus Attila jelezte, hogy a válás részleteit magánügynek tartja, és nem szeretne bővebben beszélni róla. Úgy fogalmazott, hogy nem közszereplőként tekint magára, hanem olyan emberként, aki évekkel ezelőtt szabadult a börtönből, és azóta más életet él.

Az egykori Viszkis szerint több olyan dolog történt az életében, amely sem neki, sem a gyerekeinek, sem volt feleségének nem tett jót. Ambrus Attila elismerte, hogy a válás az egész családját megviselte.

Megszólalt a Viszkis: ezért ment tönkre a házassága

Elmondása szerint nehéz természete jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a házasságuk végül zátonyra futott.

A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki

 – fogalmazott Ambrus Attila.

 

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