Fontos bejelentés érkezett az E.ON-tól: sok háztartást érinthet

A Kemma vármegyei hírportál az E.ON tájékoztatása alapján írta meg, hol kell áramszünetre készülni június 8. és június 14. között Komárom-Esztergom vármegyében. A szolgáltató június második hetében több településen is hálózati karbantartási munkákat végez, ezért ideiglenes szolgáltatáskiesésre kell számítani.

Több településen is áramszünet lesz Komárom-Esztergom vármegyében Fotó: Chitransh Bhardwaj/Pexels

Több településen is áramszünet lesz az elkövetkező napokban

A tervezett áramszünet Komárom-Esztergomban lakossági fogyasztókat és vállalkozásokat is érinthet. Az E.ON közlése szerint az érintett utcákban, illetve egyes helyrajzi számokon a munkavégzés ideje alatt átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás.

A Kemma összegzése alapján az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a karbantartásra, különösen azokban az utcákban, ahol több órás áramszünet várható. Az érintett települések és utcák listáját a szolgáltató ütemterve alapján tették közzé.

Az érintett városok és utcák listáját a Kemma.hu oldalán találja meg.

Áramszünetekre rendezkedik be a kommunista paradicsom – nem biztos, hogy elkerülhető az összeomlás

Kuba kálváriája hónapokra, sőt, évekre nyúlik vissza. Annak legújabb fejezete – cikkünket itt találja – az idei év első negyedévéhez köthető, amikor a Venezuelában végrehajtott amerikai katonai akció nyomán megszakadtak az onnan Kubába érkező nehézolaj-szállítások. A válságos helyzetben egyetlen, orosz kitermelésű olajt szállító tanker országba érkezése is hetekre szóló megkönnyebbülést jelentett.