Egyre több az áramszünet Budapesten: sokak szerint erről is a hőség tehet

Továbbra sem enyhül a kánikula kis hazánkban, sorra dőlnek meg a melegrekordok. Sokak szerint ezzel, illetve a hőség miatti túlfogyasztással áll összefüggésben az, hogy vasárnap Budapest XI. és XIV. kerületében több helyen is elment az áram, emellett Tökölön és Szigethalmon is áramszünetet tapasztaltak a helyiek.

Több helyen volt vasárnap áramszünet Budapesten. A hőség tehet róla?

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Áramszünet Budapesten

Vasárnap, június 28-án 20 óra körül Budapest XI. és XIV. kerületének több pontján is elment az áram - írja az Index, hozzátéve: a Facebook-csoportokban több helyütt is hasonlóról panaszkodnak a budapestiek: a XXI. kerületben, a Csepel-Királyerdő városrészben több utcán is elment az áram a nap folyamán, de több hozzászóló megerősítette, hogy este 20 óra után helyreállt az áramszolgáltatás.

Ráadásul nem csak Budapestet érinti a probléma: a Tököli közügyek Facebook-csoport tagjai szerint az Alkotmány utcai transzformátorral akadt probléma, míg a Szigethalmi Fórumban arról írnak, hogy a Fiumei utcán nincs áram.

Reagált az E.ON az áramkimaradásokra

"Az elmúlt napok tartós, extrém hőhulláma érezhetően növeli a villamosenergia-hálózat terhelését, ami az átlagosnál lényegesen több üzemzavart eredményez Budapest és Pest vármegye területén. A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára.

Az esetek döntő többségében az E.ON szakemberei néhány órán belül helyreállították az áramszolgáltatást.

A hétvégére elrendelt harmadfokú hőségriasztásra tekintettel az E.ON a teljes szolgáltatási területén megerősített készenléttel és fokozott üzemirányítási felügyelettel készült. Szakembereink folyamatosan figyelik a hálózat állapotát, szükség esetén pedig megerősített hibaelhárító kapacitással avatkoznak be annak érdekében, hogy az esetlegesen fellépő hibákat a lehető leggyorsabban elhárítsák, és ügyfeleink számára biztosítsák a folyamatos villamosenergia-ellátást.

Az eddigi tapasztalatok alapján az extrém hőség hatására az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik. Ennek elsődleges oka, hogy a hőség miatt jelentősen megnő a villamosenergia-fogyasztás – elsősorban a klímaberendezések folyamatos használata miatt –, ami fokozott terhelést jelent a hálózati elemek, különösen a transzformátorok számára. Emellett a tartósan magas környezeti hőmérséklet rontja a berendezések természetes hűlését, így azok üzemi hőmérséklete magasabb szinten marad, ami növeli a védelmi működések és üzemzavarok kialakulásának valószínűségét.