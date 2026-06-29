Egyre több az áramszünet Budapesten: sokak szerint erről is a hőség tehet

Továbbra sem enyhül a kánikula kis hazánkban, sorra dőlnek meg a melegrekordok. Sokak szerint ezzel, illetve a hőség miatti túlfogyasztással áll összefüggésben az, hogy vasárnap Budapest XI. és XIV. kerületében több helyen is elment az áram, emellett Tökölön és Szigethalmon is áramszünetet tapasztaltak a helyiek.
Áramszünet Budapesten
Vasárnap, június 28-án 20 óra körül Budapest XI. és XIV. kerületének több pontján is elment az áram - írja az Index, hozzátéve: a Facebook-csoportokban több helyütt is hasonlóról panaszkodnak a budapestiek: a XXI. kerületben, a Csepel-Királyerdő városrészben több utcán is elment az áram a nap folyamán, de több hozzászóló megerősítette, hogy este 20 óra után helyreállt az áramszolgáltatás.
Ráadásul nem csak Budapestet érinti a probléma: a Tököli közügyek Facebook-csoport tagjai szerint az Alkotmány utcai transzformátorral akadt probléma, míg a Szigethalmi Fórumban arról írnak, hogy a Fiumei utcán nincs áram.
Reagált az E.ON az áramkimaradásokra
"Az elmúlt napok tartós, extrém hőhulláma érezhetően növeli a villamosenergia-hálózat terhelését, ami az átlagosnál lényegesen több üzemzavart eredményez Budapest és Pest vármegye területén. A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára.
Az esetek döntő többségében az E.ON szakemberei néhány órán belül helyreállították az áramszolgáltatást.
A hétvégére elrendelt harmadfokú hőségriasztásra tekintettel az E.ON a teljes szolgáltatási területén megerősített készenléttel és fokozott üzemirányítási felügyelettel készült. Szakembereink folyamatosan figyelik a hálózat állapotát, szükség esetén pedig megerősített hibaelhárító kapacitással avatkoznak be annak érdekében, hogy az esetlegesen fellépő hibákat a lehető leggyorsabban elhárítsák, és ügyfeleink számára biztosítsák a folyamatos villamosenergia-ellátást.
Az eddigi tapasztalatok alapján az extrém hőség hatására az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik. Ennek elsődleges oka, hogy a hőség miatt jelentősen megnő a villamosenergia-fogyasztás – elsősorban a klímaberendezések folyamatos használata miatt –, ami fokozott terhelést jelent a hálózati elemek, különösen a transzformátorok számára. Emellett a tartósan magas környezeti hőmérséklet rontja a berendezések természetes hűlését, így azok üzemi hőmérséklete magasabb szinten marad, ami növeli a védelmi működések és üzemzavarok kialakulásának valószínűségét.
A tapasztalatok szerint különösen az esti órákban jelentkeznek problémák, amikor a napközben felmelegedett transzformátorok a továbbra is magas fogyasztási igény mellett fokozott hőterhelésnek vannak kitéve.
Az ilyen esetek elhárításakor a szakemberek a szükséges javítások mellett a transzformátorok védelmi beállításait is felülvizsgálják, és – ahol azt a műszaki feltételek lehetővé teszik – magasabb érzékenységi szintre állítják a védelmi rendszereket, hogy a berendezések biztonságos üzemeltetése mellett csökkentsék az ismétlődő meghibásodások kockázatát.
A hőség idején ugyanakkor nemcsak ezek a műszaki sajátosságok jelentenek kihívást, hanem a jelentősen megnövekedő villamosenergia-igény is.
A légkondicionálók és más nagy teljesítményű elektromos berendezések egyidejű használata fokozott terhelést jelenthet a hálózat számára. A szélsőséges időjárási körülmények és a megnövekedett fogyasztás együttesen esetenként védelmi működést vagy üzemzavart is eredményezhetnek, ezért ezekben a napokban különösen fontos a hálózat folyamatos felügyelete és a gyors hibaelhárítás.
Az E.ON azt javasolja ügyfeleinek, hogy – amennyiben lehetőségük van rá – tudatos energiahasználattal járuljanak hozzá a hálózat kiegyensúlyozott működéséhez:
- A nagyobb energiaigényű háztartási készülékek – például a mosógép, a szárítógép vagy a mosogatógép – használatát lehetőség szerint 21 óra utánra vagy a kora reggeli órákra időzítsék.
- Amennyiben megoldható, 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát, és inkább az éjszakai vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat.
- Ha lehetőségük van rá, kerüljék több nagy teljesítményű elektromos készülék egyidejű használatát.
- A nem használt elektromos eszközöket kapcsolják ki vagy áramtalanítsák, amellyel nemcsak energiát takaríthatnak meg, hanem a hálózat terhelésének csökkentéséhez is hozzájárulhatnak.
Az E.ON munkatársai egész évben azon dolgoznak, hogy ügyfeleink számára biztonságos és megbízható villamosenergia-ellátást biztosítsanak. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetekhez folyamatos hálózatfejlesztésekkel, korszerű technológiák alkalmazásával és megerősített üzemeltetési felkészüléssel alkalmazkodunk. A most elrendelt hőségriasztás idején is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a lehető legstabilabb villamosenergia-ellátást biztosítsuk.
Amennyiben áramkimaradást tapasztalnak, kérjük tegyenek bejelentést a hibabejelentő vonalon" - írták.
Vízkorlátozás: ezeken a településeken kérik, hogy spóroljanak a vízzel
A hőségre való tekintettel, a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartása miatt a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel. Mutatjuk, mely településeket érinti a bejelentés:
Aszód, Bag, Dány, Dány-Szentkirály, Domony, Domonyvölgy, Galgahévíz, Galgamácsa, Gyömrő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Tura, Valkó, Vácegres, Váckisújfalu, Vácszentlászló, Zsámbok, Abony, Kőröstetétlen, Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Hernád, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Páty, Dömsöd, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetújfalu, Albertirsa, Csévharaszt, Dánszentmiklós, Gomba, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis és Vasad.
Emellett Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház önkormányzatai bejelentették, hogy a térséget ellátó Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére, a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt 2026. június 27-től a települések közigazgatási területén visszavonásig I. fokú vízkorlátozást rendelnek el.