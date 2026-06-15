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Arnold Schwarzenegger

Nem hiszi el, hol bukkant fel legutóbb Arnold Schwarzenegger!

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A rajongók már többször is kiszúrhatták a világsztárt a főváros különböző részein. Legutóbb a Szent István-bazilika előtt kapták lencsevégre Arnold Schwarzeneggert ikonikus járművével.
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Arnold SchwarzeneggerSzent István-bazilikaBudapest

Arnold Schwarzenegger ismét Budapesten tűnt fel, ezúttal a Szent István-bazilika előtti téren kapták lencsevégre. A világsztár láthatóan továbbra is szívesen tér vissza a magyar fővárosba, ahol most egy új film forgatása miatt tartózkodik. Arnold Schwarzenegger Budapesten ezúttal is ikonikus kerékpárjával közlekedett, amely már szinte a védjegyévé vált – írja a Blikk.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - DECEMBER 01: Arnold Schwarzenegger attends the world premiere of 20th Century Studios "Avatar: Fire and Ash" at The Dolby Theatre in Hollywood, California on December 01, 2025. Rodin Eckenroth/Getty Images for 20th Century Studios/AFP (Photo by Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Arnold Schwarzenegger
Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arnold Schwarzenegger a Bazilikánál tűnt fel

A színész az Amazon MGM Studios készülő filmje, a The Kelly’s forgatása miatt érkezett Magyarországra. A rajongók már júniusban is többször kiszúrták a főváros különböző pontjain, legutóbb például a budai Márvány utcában látták biciklivel közlekedni. Egy Instagramra feltöltött fotó szerint most a Szent István-bazilika előtt is megállt, ahol ismét a megszokott kétkerekűjén pózolt. A Terminátor-filmek sztárja nem először jár Magyarországon, és úgy tűnik, kifejezetten jól érzi magát Budapesten.

Arnold Schwarzeneggert a Márvány utcában kapták lencsevégre két keréken – fotók

Úgy tűnik, egymásnak adják kilincset a szupersztárok Budapesten. A napokban Arnold Schwarzeneggert fotózták le bicajozás közben a XII. kerületben.

 

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