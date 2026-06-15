Nem hiszi el, hol bukkant fel legutóbb Arnold Schwarzenegger!

Arnold Schwarzenegger ismét Budapesten tűnt fel, ezúttal a Szent István-bazilika előtti téren kapták lencsevégre. A világsztár láthatóan továbbra is szívesen tér vissza a magyar fővárosba, ahol most egy új film forgatása miatt tartózkodik. Arnold Schwarzenegger Budapesten ezúttal is ikonikus kerékpárjával közlekedett, amely már szinte a védjegyévé vált – írja a Blikk.

Arnold Schwarzenegger

Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arnold Schwarzenegger a Bazilikánál tűnt fel

A színész az Amazon MGM Studios készülő filmje, a The Kelly’s forgatása miatt érkezett Magyarországra. A rajongók már júniusban is többször kiszúrták a főváros különböző pontjain, legutóbb például a budai Márvány utcában látták biciklivel közlekedni. Egy Instagramra feltöltött fotó szerint most a Szent István-bazilika előtt is megállt, ahol ismét a megszokott kétkerekűjén pózolt. A Terminátor-filmek sztárja nem először jár Magyarországon, és úgy tűnik, kifejezetten jól érzi magát Budapesten.