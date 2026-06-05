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Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzeneggert a Márvány utcában kapták lencsevégre két keréken – fotók

58 perce
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Úgy tűnik, egymásnak adják kilincset a szupersztárok Budapesten. A napokban Arnold Schwarzeneggert fotózták le bicajozás közben a XII. kerületben.
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Arnold SchwarzeneggerkerékpározásBudapestforgatás

A Bajnokok Ligája döntőjének apropójából nemzetközi szupersztárok hada lepte el Budapestet az elmúlt hétvégén. Arnold Schwarzenegger is a magyar fővárosba érkezett, ám ő nem a BL-döntő, hanem forgatás miatt, és huzamosabb ideig marad is. Kiderült, a világhírű akciósztár és volt kaliforniai kormányzó az Amazon MGM Studios új filmje, a The Kelly’s forgatása miatt tartózkodik a magyar fővárosban. Bár a produkció részletei egyelőre titokban maradtak, a projekt már most felkeltette a nemzetközi figyelmet, hiszen Magyarország az elmúlt években Európa egyik legfontosabb filmes központjává vált, számolt be a vaol.hu.

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger Budapesten forgatja legújabb filmjét
Fotó: Getty Images via AFP/Rodin Eckenroth / Getty Images via AFP/Rodin Eckenroth

Arnold Schwarzenegger Budapesten

A színész nemcsak a forgatási helyszíneken mozog, hanem aktívan részt vesz a város életében is: edzőtermekben edz, és helyi éttermekben vacsorázik. Most pedig a Márvány utca környékén szúrták ki a 78 éves legendás színészt, ahogy éppen kerékpározik. 

A fotókat az egyik biciklis csoportban osztották meg:

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger a Márvány utcában található Flex Gymnél bicajozott – Fotó: Facebook
Az amerikai színész mindig jól érzi magát Magyarországon – Fotó: Facebook

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