Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazták: beszántották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt – élő közvetítés a parlamentből

Fontos!

Baj van a Revolutnál, több szolgáltatás is leállt

m1 autópálya

Árpád-kori kincs az M1-es ásatásán? Különleges lelet került elő

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különleges lelet került elő az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatáson Ács térségében. Az ásatás során egy vasabroncsokkal megerősített faedény is előkerült, amelynek kora egyelőre ismeretlen, de akár az Árpád-korig is visszanyúlhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
m1 autópályaásatásrégész

Ritka és rejtélyes tárgyra bukkantak régészek az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó feltárások során. Az ásatás Ács határában zajlott, ahol egy vasabroncsokkal megerősített, hordószerű faedény került elő – írja a Kisalföld.

Különleges leletre bukkantak a régészek az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatások során.
Különleges leletre bukkantak a régészek az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatások során.
Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A szakemberek szerint a tárgyat eredetileg tárolóedényként használhatták, később pedig akár kútbélésként is szolgálhatott.

A lelet különlegessége, hogy pontos kora egyelőre nem ismert, de az ásatás területén feltárt Árpád-kori település miatt felmerült, hogy akár több mint 800 éves is lehet.

Árpád-kori település nyomai az ásatáson

A korábbi ásatások során a kutatók már egy 11–12. századi település részleteit is feltárták ugyanebben a térségben. Földbe mélyített házak, kemencék, tárológödrök és árkok rajzolták ki az egykori falu szerkezetét, amelyben több család élhetett.

A most előkerült faedény egy árok végében lévő gödörből került elő, de közvetlen környezetében nem találtak egyértelmű, datálható leleteket, így az ásatás egyik legnagyobb kérdése továbbra is a tárgy kora.

A szakemberek először dendrokronológiai vizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy a fa tölgyből készült, de pontos dátumot nem sikerült meghatározni. 

Emiatt radiokarbonos (C14) vizsgálatot is indítottak, amelytől pontosabb eredményt várnak.

Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során

2025. őszén a régészeti feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros-temető maradványaira bukkantak az  M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!