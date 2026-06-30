Árpád-kori kincs az M1-es ásatásán? Különleges lelet került elő

Ritka és rejtélyes tárgyra bukkantak régészek az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó feltárások során. Az ásatás Ács határában zajlott, ahol egy vasabroncsokkal megerősített, hordószerű faedény került elő – írja a Kisalföld.

Különleges leletre bukkantak a régészek az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó ásatások során.

Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

A szakemberek szerint a tárgyat eredetileg tárolóedényként használhatták, később pedig akár kútbélésként is szolgálhatott.

A lelet különlegessége, hogy pontos kora egyelőre nem ismert, de az ásatás területén feltárt Árpád-kori település miatt felmerült, hogy akár több mint 800 éves is lehet.

Árpád-kori település nyomai az ásatáson

A korábbi ásatások során a kutatók már egy 11–12. századi település részleteit is feltárták ugyanebben a térségben. Földbe mélyített házak, kemencék, tárológödrök és árkok rajzolták ki az egykori falu szerkezetét, amelyben több család élhetett.

A most előkerült faedény egy árok végében lévő gödörből került elő, de közvetlen környezetében nem találtak egyértelmű, datálható leleteket, így az ásatás egyik legnagyobb kérdése továbbra is a tárgy kora.

A szakemberek először dendrokronológiai vizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy a fa tölgyből készült, de pontos dátumot nem sikerült meghatározni.

Emiatt radiokarbonos (C14) vizsgálatot is indítottak, amelytől pontosabb eredményt várnak.

Kincset érő leleteket ástak ki az M1-es autópályán zajló munkálatok során

2025. őszén a régészeti feltárások során a Nemzeti Régészeti Intézet szakemberei késő avar kori soros-temető maradványaira bukkantak az M1-es autópálya építési területein. A felvételeket a leletek védelme érdekében, egyeztetve a régészekkel csak most hozták nyilvánosságra.