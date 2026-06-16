Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Exkluzív interjút adott a Szőlő utcai botrány koronatanúja - videó

Ázsia Expressz

Kórházba került az Ázsia Expressz várandós sztárja

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A modell őszintén mesélt arról, hogy a várandósság során erős hányingerrel, gyengeséggel és fáradtsággal küzdött, ami a mindennapjait is megnehezítette. Az Ázsia Expressz korábbi szereplője szerint az első hónapok különösen megterhelőek voltak számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ázsia ExpresszKafi Rea Millakórházterhesség

Kórházba került várandóssága miatt az Ázsia Expressz korábbi sztárja, Kafi Rea Milla, aki őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel jár számára a második terhesség. A modell nemrég jelentette be, hogy alig egy évvel első gyermeke születése után ismét babát vár – írja a Blikk.

Kórházba került várandóssága miatt az Ázsia Expressz korábbi sztárja, Kafi Rea Milla
Kórházba került várandóssága miatt az Ázsia Expressz korábbi sztárja, Kafi Rea Milla – Fotó: Youtube/Kafi Rea Milla/képkivágás

Nem várt fordulatot vett az Ázsia Expressz sztárjának terhessége

Az Ázsia Expressz egykori sztárja YouTube-videóban beszélt arról, hogy második gyermeke érkezése gyorsan követi az elsőt, hiszen kisfia mindössze egyéves. Elmondása szerint a család eleve kis korkülönbséggel tervezett, ugyanakkor a várandósság sokkal nehezebbnek bizonyult, mint remélte. Kafi Rea Milla terhessége során erős rosszullétekkel küzdött: hányinger, étvágytalanság és olyan mértékű gyengeség jelentkezett nála, hogy nem tudott felkelni, sőt még a vizet sem tudta bent tartani. Emiatt végül kórházba kellett mennie, ahol egy-két napot töltött, majd saját döntésére hazament, mert otthon jobban érezte magát.

A modell arról is beszélt, hogy a terhesség alatt állandó fáradtság és aluszékonyság is nehezíti a mindennapjait, miközben kisfiáról is gondoskodnia kell.

Ez az időszak sokkal megterhelőbb számára, mint az első várandóssága, hiszen akkor még teljes mértékben magára tudott figyelni. Kafi Rea Milla hozzátette: bár az első hónapok kifejezetten nehezek voltak, mostanra úgy érzi, túl van a legrosszabb szakaszon, és reméli, hogy a hátralévő időszak könnyebb lesz.

Kafi Rea Milla a terhességéről: Az első 3 hónap borzasztó volt

Fizikailag és érzelmileg sem érezte jól magát Kafi Rea Milla.

 

Öt gyereket szeretne az Ázsia Expressz szépsége - videó

Az Ázsia Expressz korábbi versenyzője, Kafi Rea Milla nagy családot szeretne.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!