Kórházba került az Ázsia Expressz várandós sztárja

Kórházba került várandóssága miatt az Ázsia Expressz korábbi sztárja, Kafi Rea Milla, aki őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel jár számára a második terhesség. A modell nemrég jelentette be, hogy alig egy évvel első gyermeke születése után ismét babát vár – írja a Blikk.

Kórházba került várandóssága miatt az Ázsia Expressz korábbi sztárja, Kafi Rea Milla – Fotó: Youtube/Kafi Rea Milla/képkivágás

Nem várt fordulatot vett az Ázsia Expressz sztárjának terhessége

Az Ázsia Expressz egykori sztárja YouTube-videóban beszélt arról, hogy második gyermeke érkezése gyorsan követi az elsőt, hiszen kisfia mindössze egyéves. Elmondása szerint a család eleve kis korkülönbséggel tervezett, ugyanakkor a várandósság sokkal nehezebbnek bizonyult, mint remélte. Kafi Rea Milla terhessége során erős rosszullétekkel küzdött: hányinger, étvágytalanság és olyan mértékű gyengeség jelentkezett nála, hogy nem tudott felkelni, sőt még a vizet sem tudta bent tartani. Emiatt végül kórházba kellett mennie, ahol egy-két napot töltött, majd saját döntésére hazament, mert otthon jobban érezte magát.

A modell arról is beszélt, hogy a terhesség alatt állandó fáradtság és aluszékonyság is nehezíti a mindennapjait, miközben kisfiáról is gondoskodnia kell.

Ez az időszak sokkal megterhelőbb számára, mint az első várandóssága, hiszen akkor még teljes mértékben magára tudott figyelni. Kafi Rea Milla hozzátette: bár az első hónapok kifejezetten nehezek voltak, mostanra úgy érzi, túl van a legrosszabb szakaszon, és reméli, hogy a hátralévő időszak könnyebb lesz.