Forradalmi babaszimulátor segíti az orvosok képzését a Bethesda Gyermekkórházban

Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház skill laborjában; a hiperrealisztikus babaszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben – tájékoztat az MTI.
A kórház csütörtöki közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort (SimBaby Tracheostomy) a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a Református Pályázati és Beruházási Szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat.
A babaszimulátor mérföldkő a Bethesda skill laborjának fejlesztésében
Közölték: a SimBaby érkezése újabb mérföldkő a Bethesda skill laborjának fejlesztésében. A meglévő szimulációs eszközparkkal olyan oktatási környezetet tudnak teremteni, amely a gyermekápolók és gyermekorvosok képzésében jelenleg a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli Magyarországon.
A valósághű csecsemőszimulátor szinte minden fontos életfunkció modellezésére képes. Tapintható pulzusa, hallható szív- és bélhangjai vannak, reagál a fényre a pupillája, változik az oxigénszaturációja, intubálható, lélegeztethető, légcsőkanülje cserélhető, görcsroham, keringésmegállás vagy légúti szövődmények is szimulálhatók rajta.
A hallgatók és a szakdolgozók így biztonságos környezetben sajátíthatják el azokat a beavatkozásokat, amelyeket korábban csak valódi betegellátási helyzetekben gyakorolhattak.
Kitértek arra, hogy a gyermekkórház évek óta tudatosan építi azt az országosan is egyedülálló ápolóképzési modellt, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen hozott létre. A 2023-ban még 24 hallgatóval induló képzésben mára mintegy 500 levelező és csaknem 100 nappali tagozatos hallgató tanul. Az együttműködés példája annak, hogyan tud a református egyház két meghatározó intézménye – egyeteme és gyermekkórháza – közös ügyként dolgozni a szakdolgozó-utánpótlásért - írták.
A közlemény idézi Velkey György Jánost, a kórház főigazgatóját, aki azt mondta, a magyar egészségügy egyik legnagyobb kérdése, hogy lesznek-e elegen, és lesznek-e kellően felkészültek azok az ápolók, akikre betegeinket bízhatjuk.
A Bethesdában több mint egy évtizede hisszük, hogy erre a kérdésre nem holnap kell választ adni, hanem ma kell elkezdeni a jövő szakembereinek képzését”
– fogalmazott.
A Bethesda skill laborja nemcsak az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését szolgálja, hanem a kórházban dolgozó szakdolgozók folyamatos továbbképzésének is meghatározó helyszíne. Az intézmény célja, hogy minden életmentő mozdulat először a szimulációs babán történjen meg, hogy amikor egy gyermek életéről kell dönteni, a tudás mögött már sok száz óra biztonságos gyakorlás álljon – olvasható a közleményben.
Beleesett a bográcsba egy 3 éves kislány
Ahogy arról az Origo május végén beszámolt, súlyos baleset történt. Egy kislány beleesett a forró bográcsba. A gyereket az ügyeletre vitték, ahol a helyzet súlyossága miatt mentőt és mentőhelikoptert is riasztottak hozzá. Végül rohammentő vitte a Bethesda Gyermekkórház Országos Égéssebészeti Központjába, ahol az orvosok már felkészülten várták, és azonnal megkezdték az ellátását.
Kiesett az ablakon egy magára hagyott kisfiú
Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy ötéves kisfiút a romániai Botoșaniban, miután súlyos baleset érte. A gyerek kiesett az ablakon, és bár túlélte a zuhanást, több súlyos sérülést szenvedett. Részletekért kattintson ide!