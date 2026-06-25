Forradalmi babaszimulátor segíti az orvosok képzését a Bethesda Gyermekkórházban

Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház skill laborjában; a hiperrealisztikus babaszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben – tájékoztat az MTI.

Csecsemőkön végzett beavatkozások gyakorlására alkalmas babaszimulátort kapott a Bethesda Gyermekkórház (A kép illusztráció.)

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A kórház csütörtöki közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort (SimBaby Tracheostomy) a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a Református Pályázati és Beruházási Szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat.

A babaszimulátor mérföldkő a Bethesda skill laborjának fejlesztésében

Közölték: a SimBaby érkezése újabb mérföldkő a Bethesda skill laborjának fejlesztésében. A meglévő szimulációs eszközparkkal olyan oktatási környezetet tudnak teremteni, amely a gyermekápolók és gyermekorvosok képzésében jelenleg a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli Magyarországon.

A valósághű csecsemőszimulátor szinte minden fontos életfunkció modellezésére képes. Tapintható pulzusa, hallható szív- és bélhangjai vannak, reagál a fényre a pupillája, változik az oxigénszaturációja, intubálható, lélegeztethető, légcsőkanülje cserélhető, görcsroham, keringésmegállás vagy légúti szövődmények is szimulálhatók rajta.

A hallgatók és a szakdolgozók így biztonságos környezetben sajátíthatják el azokat a beavatkozásokat, amelyeket korábban csak valódi betegellátási helyzetekben gyakorolhattak.

Kitértek arra, hogy a gyermekkórház évek óta tudatosan építi azt az országosan is egyedülálló ápolóképzési modellt, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen hozott létre. A 2023-ban még 24 hallgatóval induló képzésben mára mintegy 500 levelező és csaknem 100 nappali tagozatos hallgató tanul. Az együttműködés példája annak, hogyan tud a református egyház két meghatározó intézménye – egyeteme és gyermekkórháza – közös ügyként dolgozni a szakdolgozó-utánpótlásért - írták.