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otthon szülés

Babatervezés? Otthon szülés? Császár? Apás szülés? Tanácsok a szakembertől. És mindezt vakon???

1 órája
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Félelmek és tévhitek kísérhetik a babavárást, mit tehetnek a szülők, mi a legjobb a babának és a mamának - ezzel foglalkozik a Jeszenszky-kaland aktuális része.
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otthon szüléskollárszky boglárkababavárás

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Kollárszky Boglárka pszichológus, perinatális tanácsadó. Eloszlatja a tévhiteket mindenről, a babatervezéstől kezdve a szülésen át a kismamaságig. Otthon szülés? Orvos nélkül? Minden működhet. Császár? Csak ha muszáj. És rengeteg további  tanácsot is ad. Maga is 3 gyerekes édesanya, ráadásul tizenéves korában elvesztette a látását. Kattintson a videóra a beszélgetésért.

 

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