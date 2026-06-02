Babatervezés? Otthon szülés? Császár? Apás szülés? Tanácsok a szakembertől. És mindezt vakon???

Félelmek és tévhitek kísérhetik a babavárást, mit tehetnek a szülők, mi a legjobb a babának és a mamának - ezzel foglalkozik a Jeszenszky-kaland aktuális része.
A Jeszenszky-kaland eheti vendége Kollárszky Boglárka pszichológus, perinatális tanácsadó. Eloszlatja a tévhiteket mindenről, a babatervezéstől kezdve a szülésen át a kismamaságig. Otthon szülés? Orvos nélkül? Minden működhet. Császár? Csak ha muszáj. És rengeteg további tanácsot is ad. Maga is 3 gyerekes édesanya, ráadásul tizenéves korában elvesztette a látását. Kattintson a videóra a beszélgetésért.
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