Babatervezés? Otthon szülés? Császár? Apás szülés? Tanácsok a szakembertől. És mindezt vakon???

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Kollárszky Boglárka pszichológus, perinatális tanácsadó. Eloszlatja a tévhiteket mindenről, a babatervezéstől kezdve a szülésen át a kismamaságig. Otthon szülés? Orvos nélkül? Minden működhet. Császár? Csak ha muszáj. És rengeteg további tanácsot is ad. Maga is 3 gyerekes édesanya, ráadásul tizenéves korában elvesztette a látását. Kattintson a videóra a beszélgetésért.