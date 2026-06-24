Élete legnagyobb traumájáról vallott Bagdy Emőke

Három év telt el azóta, hogy Bagdy Emőke fia, Császár Zsolt tragikus körülmények között meghalt az Egyesült Államokban. A 2023 novemberében történt eset a család életében máig feldolgozatlan veszteségként van jelen – írja a Blikk.

Bagdy Emőke - Fotó: Nagy Lajos

Az elkövető egy 18 éves férfi volt, aki egy vita során szúrta meg a férfit. A beszámolók szerint korábban egy reintegrációs programban vett részt, és próbaidőn volt szabadlábon.

Bagdy Emőke szerint a veszteség feldolgozásában nagy szerepe van a család támogatásának, különösen a lányának, Noéminek, aki a testvére halála után egy ikervesztéssel foglalkozó egyesületet is létrehozott.

Szembenézne fia gyilkosával Bagdy Emőke

A megbocsátásról szólva Bagdy Emőke úgy fogalmazott, hogy ez nem az ő feladata:

„Hogy látnám-e? Igen. De nincs vele tárgyalni valóm. Én nem vagyok a megbocsátás adója, az ő cselekményének a megbocsátója egyedül Isten lehet.”

Hozzátette, hogy a saját gyászát és fájdalmát neki kell végigjárnia, hogy vissza tudjon találni a mindennapi élethez.

Bagdy Emőke többször is beszélt arról, hogy fia emléke folyamatosan vele van. Elmondása szerint nem elengedni próbálja fia emlékét, hanem beépítette az életébe és az emlékeibe.