Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
család

Élete legnagyobb traumájáról vallott Bagdy Emőke

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bagdy Emőke a fia elvesztéséről és a gyász feldolgozásáról beszélt egy interjúban a Duna TV Ridikül című műsorában. A Bagdy Emőke szerint a megbocsátás kérdésében nem ő az illetékes, hanem azt Istenre bízza, miközben a saját veszteségével próbál együtt élni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
családgyásztraumaBagdy Emőke

Három év telt el azóta, hogy Bagdy Emőke fia, Császár Zsolt tragikus körülmények között meghalt az Egyesült Államokban. A 2023 novemberében történt eset a család életében máig feldolgozatlan veszteségként van jelen – írja a Blikk.

Bagdy Emőke
Bagdy Emőke - Fotó: Nagy Lajos

Az elkövető egy 18 éves férfi volt, aki egy vita során szúrta meg a férfit. A beszámolók szerint korábban egy reintegrációs programban vett részt, és próbaidőn volt szabadlábon.

Bagdy Emőke szerint a veszteség feldolgozásában nagy szerepe van a család támogatásának, különösen a lányának, Noéminek, aki a testvére halála után egy ikervesztéssel foglalkozó egyesületet is létrehozott.

Szembenézne fia gyilkosával Bagdy Emőke

A megbocsátásról szólva Bagdy Emőke úgy fogalmazott, hogy ez nem az ő feladata:

Hogy látnám-e? Igen. De nincs vele tárgyalni valóm. Én nem vagyok a megbocsátás adója, az ő cselekményének a megbocsátója egyedül Isten lehet.

Hozzátette, hogy a saját gyászát és fájdalmát neki kell végigjárnia, hogy vissza tudjon találni a mindennapi élethez.

Bagdy Emőke többször is beszélt arról, hogy fia emléke folyamatosan vele van. Elmondása szerint nem elengedni próbálja fia emlékét, hanem beépítette az életébe és az emlékeibe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!