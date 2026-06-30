Július 1. és augusztus 30. között teszt jelleggel kibővítik a Balaton24 napijegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz-közlekedésben is használható lesz, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert.

Bővülnek a Balaton24 jegynek a lehetőségei: egy környezetbarát közlekedési alternatíva a Balaton körül. Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

Hozzátette, ismét egy olyan egyszerű, de mégis fontos lépésről van szó, aminek a középpontjában az utasok állnak, és az, hogy minél felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, és a Balatonnál is legyen környezetbarát alternatívája az autós közlekedésnek.

Balaton24: egy jegy számos alternatíva

A bejegyzéshez mellékelt linken szerepel, hogy a Balaton24 napijeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A Volán-járatokkal olyan, vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget, írja az MTI.