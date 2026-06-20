Átszállás nélkül lehet eljutni a Balatonra, ma indult útjára a népszerű nyári járat

Szombat hajnalban elindult az idei első közvetlen vonatjárat Békéscsabáról a Balaton északi partjára. A nyári időszakban közlekedő szerelvény hétvégéken és ünnepnapokon szállítja az utasokat a tó népszerű üdülőhelyeire – számolt be róla a BEOL.

Kerékpárosok is igénybe vehetik a Balaton felé közlekedő Csabai Tekergőt (képünk illusztráció)

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Sokan keltek útra a Balaton felé

A korai indulás ellenére már a reggeli órákban számos utas érkezett a békéscsabai vasútállomásra. A járatot családok, fiatalok, idősebb utazók és kerékpárosok is igénybe vették, akik a balatoni pihenést vagy aktív kikapcsolódást választották.

A vonat egyik legnagyobb előnye, hogy átszállás nélkül köti össze Békéscsabát a Balaton északi partjának több településével. A szerelvény Balatonalmádi, Csopak, Balatonfüred, Révfülöp, Badacsony és Tapolca felé is közlekedik.

A járat a nyári szezon végéig minden hétvégén közlekedik, emellett augusztus 20-án és 21-én is igénybe vehető. Az utasok ugyanazzal a szerelvénnyel a délutáni órákban vissza is utazhatnak Békéscsaba irányába.